اللُحمة الدينية والأخلاق الإسلامية لاهالي المنطقة هو برّ الامان لمحافظة "خراسان الجنوبیة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس السلطة القضائية آية الله السيد " إبراهيم رئيسي " قال اليوم خراسان الجنوبیة في أفضل الظروف الأمنية، بسبب عقلية اهالیها وثقافتهم الدينية وأخلاقهم الانسانية ".

وأضاف آية الله السيد إبراهيم رئيسي في مجلس ادارة خراسان الجنوبیة ظهر اليوم: " ان التواجد بين اهالي خراسان الجنوبیة في عشية الاربعين لهو نجاح ".

وتابع رئيس السلطة القضائية " تعدّ خراسان الجنوبیة من اهم النقاط المركزية والحساسة للمحافظة لانها تعدّ العاصمة الدينية الكبرى للشعب، ولانها تحافظ على أمن المحافظة بالكامل ".

وأكد قائلاً: " اليوم، خراسان الجنوبیة في أفضل وضع أمني رغم الحدود مع أفغانستان والتهديدات القائمة ".

*دور الشعب هو الأسمى في المحافظة على الامن

واشار آية الله السيد " إبراهيم رئيسي " انه إلى جانب تطبيق القانون والإجراءات الأمنية في المنطقة، الا ان دور الشعب هو الأسمى في المحافظة على الامن، مضيفاً: "ان التوجه الديني للشعب سنةً وشيعةً والأخلاق الإسلامية والثقافة الدينية لاهالي المنطقة هي برّ الامان التي تستند عليه هذه المحافظة".

ووضّح "رئيسي" ضرورة حماية هذه العاصمة الدينية العظيمة، وانه يجب على المفكرين والاكاديميين محاولة تحديد الاضرار ومعالجتها ".

وأشار رئيسي إلى موضوع الوحدة والتلاحم مع ممثل القائد في خراسان الجنوبية، مؤكداً ان التلاحم وتماسك اهالي المحافظة هو سبب التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة.

وأكّد أن سر الانفتاح في البلاد هو أن كل المشاكل تحل بالداخل وبايدي المديرين ودعم اهالي المحافظة.

وقال رئيس السلطة القضائية: إن سر الانفتاح في البلاد أن كل المشاكل تحل بالداخل وبأيدي مديرين مقتدرة ودعم الشعب.

وتابع آية الله " رئيسي ": "إننا نعتبر كل المشاكل الحالية قابلة للحل، وشعارنا هو "نستطيع" يمكن أن يفك الكثير من العقد ".

ونوّه أنه وفقاً لأقوال قائد الثورة يجب أن نفكر ونتصرف بطريقة ثورية، قائلاً: " عندما توضع المعدات بجانب قوة الإيمان، يمكن ملاحظتنا كدولة قوية جبارة ".

* تفعيل دبلوماسية مكافحة المخدرات

أشار رئيس السلطة القضائية آية الله " رئيسي " إلى ضرورة التعامل مع المخدرات وجماعات التهريب المنظمة، قائلاً: "يجب تفعيل موضوع دبلوماسية مكافحة المخدرات في العالم".

/انتهى/