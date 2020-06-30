الإنتربول يرفض التدخل لإعتقال "ترامب"

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول إعلامي قوله: "بموجب المادة الثالثة من دستور الإنتربول يُحظر تماماً على المنظمة القيام بأي تدخل، أو أنشطة ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي".

وإعتبر الممثل الأمريكي الخاص لشؤون "إيران" "بريان هوك"، أن مذكرة إعتقال "ترامب" هي جرأة سياسية.

وأضاف "هوك": "إن الإنتربول لا يتدخل ولا يصدر إشعارات حمراء على أساس القضايا ذات الطابع السياسية".

وفي وقت سابق الإثنين، أصدرت "إيران" مذكرة إعتقال بحق "ترامب" وطالبت "الإنتربول" بالمساعدة في تنفيذ عملية توقيفه، حيث إتّخذت النيابة العامة الإيرانية قرارها على خلفية إتهامها "ترامب" وآخرين بالوقوف وراء غارة باستخدام طائرة مسيرة، أودت بحياة جنرال الإيراني "قاسم سليماني" في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المدعي العام في العاصمة طهران "علي القاصي مهر": "إن بلاده تتّهم "ترامب" وأكثر من 30 آخرين بالتورط في الغارة الجوية التي نفذت في 3 يناير "كانون الثاني" الماضي، حيث أسفرت عن إستشهاد قائد فيلق القدس الجنرال "قاسم سليماني" في بغداد".

وأضاف أن النيابة الإيرانية توجه للرئيس الأمريكي والمتورطين معه تهماّ مرتبطة "بالقتل والإرهاب".

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