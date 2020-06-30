طهران تصدر مذكرة إعتقال بحق "ترامب"/ الصحة الايرانية تحذر من ارتفاع عدد ضحايا كورونا

ظريف سيلقي غدا كلمة في اجتماع مجلس الأمن حول قرار 2231

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن ظريف سيلقي يوم الثلاثاء غدا الثلاثاء كلمة في اجتماع مجلس الامن الدولي فيما يتعلق بقرار 2231 الاممي، عبر الاتصال المرئي (فيديو كونفرانس).

موسوي: واشنطن غير مؤهلة للتحدث عن استخدام آلية فض النزاع ضد ايران

أن الولايات المتحدة لا تملك الحق في استخدام هذه الالية ونظرا في اجراءاتها بإنتهاك الاتفاق النووي وقرار 2231 ليس مؤهلة للتطرق الى ذلك.

الخارجية الايرانية: لن نتدخل في شؤون العراق الداخلية

وفيما يتعلق باقتحام قوات عسكرية لمقر للحشد الشعبي واعتقال عدد من عناصره، قال موسوي: ان قضايا العراق متعلقة بالعراقيين انفسهم ولم ولن تكون ايران بصدد التدخل في شؤون العراق الداخلية وابداء الراي حولها.

اصدار مذكرة توقيف بحق "ترامب" لجريمة إغتيال الشهيد "سليماني"

أعلن المدعي العام في "طهران" تحديد هوية 36 شخصاً متورطين في إغتيال الجنرال "سليماني"، وأكّد أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على رأس هذه القائمة.

الصحة الإيرانية تحذر من الوتيرة المتصاعدة لضحايا كورونا

اعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 10 الاف و670 شخصا، بعد تسجيل 162 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و536 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، كما أعربت الصحة الايرانية عن قلقها جراء تزايد عدد المصابين والوفيات جراء كورونا.