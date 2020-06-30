  1. إيران
٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٧ ص

تفجير إرهابي يستهدف سيارتين للحرس الثوري جنوب شرق ايران دون وقوع ضحايا

تفجير إرهابي يستهدف سيارتين للحرس الثوري جنوب شرق ايران دون وقوع ضحايا

اعلن النائب في مجلس الشورى الاسلامي فداحسين مالكي عن تفجیر ارهابي استهدف سيارتين للحرس الثوری في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، اسفر فقط عن اصابة قائد الحرس الثوري بالمنطقة، نافيا اشاعة اسر عدد من افراد الحرس الثوري في هذه العملية الارهابية.

وقال فداحسين مالكي في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان الهجوم الارهابي الذي تعرضت له سيارتا الحرس الثوري لم يسفر عن وقوع ضحايا.

واضاف، ان الهجوم نفذته زمرة "جيش الظلم" (ما يسمى بجيش العدل) حين عبور سيارتين تابعتين للحرس الثوري في المنطقة.

وتابع النائب مالكي، ان الزمرة كانت قد زرعت عبوتين ناسفتين في الطريق انفجرت احداهما حين عبور سيارتين للحرس الثوري، ولم يسفر الانفجار عن وقوع ضحايا الا ان قائد الحرس الثوري في المنطقة اصيب بجراح.

ونفى النائب في مجلس الشورى الاسلامي اشاعة اسر عدد من قوات حرس الثوري في هذا الهجوم الارهابي.

رمز الخبر 1905390

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