إجتماع مجلس الامن سيؤكد العزلة الأمريكية مرة أخرى

وصرح تخت روانجي: ان اجتماع مجلس الأمن اليوم هو اجتماع عادي مرة كل ستة أشهر لدراسة تنفيذ القرار 2231.

وأضاف: في الاجتماعات السابقة لمجلس الأمن فيما يتعلق بهذا الموضوع، كانت اميركا معزولة في كل اجتماع تقريبًا، وكان البلد الوحيد الذي ينتقد الاتفاق النووي، وكان موقفها حول القرار 2231 مختلفا عن موقف الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن.

وقال: يبدو أن اجتماع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء سيكون على نفس المنوال، ومرة ​​أخرى سيعارض المجتمع الدولي النهج الأميركي، فالولايات المتحدة لا تنتهك قرارا تبنته فحسب، وانما تعاقب أيضا الدول التي تنفذ القرار.

وصرح المندوب الايراني الدائم في الامم المتحدة: أتقوقع أن اجتماع مجلس الامن اليوم الثلاثاء سيؤكد مرة اخرى عزلة الولايات المتحدة.

ومن المقرر ان يشارك وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم في اجتماع مجلس الامن الدولي لمناقشة تنفيذ القرار 2231.

ونشر ظريف مساء الاثنين تغريدة على صفحته في تويتر بهذا الخصوص قال فيها: إن اميركا لم تنتهك الاتفاق النووي بل تفرض على الآخرين القيام بهذا العمل عبر الغطرسة.

وأضاف: إن وصمة العار هذه تم تثبيتها في سجلها حيث باتت البلد الأول في تاريخ الامم المتحدة الذي يفرض عقوبات على البلدان الملتزمة بالقوانين بسبب عدم انتهاكها قرار مجلس الامن.

وتابع: إنه سيشارك في الاجتماع الافتراضي للامم المتحدة ظهر يوم غد (بتوقيت نيويوروك) ويتحدث حول ايران.