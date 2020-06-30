روحاني يؤكد على ضرورة تطوير الحكومة الإلكترونية

وفي اجتماع اليوم الثلاثاء للجنة الاقتصادية التابعة للحكومة، وبعد الاستماع الى تقرير وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول توفير وظائف جديدة في فترة كورونا، أكد الرئيس روحاني على ضرورة وضع الخطط وإعداد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات للطلبة في العام الدراسي الجديد عن طريق شبكة المعلومات الوطنية.

كما دعا روحاني الأجهزة ذات العلاقة لتسهيل الأعمال عبر الانترنيت في ظل انتشار فيروس كورونا.

كما أكد ضرورة التعاون الجماعي لتنسيق العلاقة بين القطاعين الخاص والعام في مجال الخدمات الرقمية باشراف وزارة الاتصالات ومعاونية الشؤون العلمية والتقنية في وزارة الاقتصاد.