واضاف ظريف: لم تعقد حتى الآن جلسة واحدة لدراسة نقض أمريكا المتكرر لعهودها.

وتابع ظريف: الولايات المتحدة مع حلفائها قامت بجرائم حرب في اليمن لترهيب المنظمات الدولية.

وأضاف: قامت الولايات المتحدة بعدة هجمات عدوانية على ايران وجاراتها ما أدى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة لا سيما في اليمن.

وقال: ايران أبدت حسن النية عبر إنخراطها في مفاوضات للتوصل لحل سياسي بما يخص برنامجها النووي، لکن ترامب في مايو 2018 انسحب من الاتفاق النووي وبدأ بفرض الحظر اللاشرعي على ايران.

وأضاف ظريف: تضررنا بسبب الحظر الأميركي لكن لم يتمكن الأوروبيون من تعويض هذه الخسائر وإن الترويكا الأوروبية للأسف انضمت للولايات المتحدة في الحظر على إيران.

وتابع قائلا: لم نجد أي تأثير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجنا النووي السلمي وتعرضنا لدعاية من قبل بعض الدول. يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم الرضوخ للضغوط الخارجية.

وقال وزير الخارجية ظريف: الجدول الزمني لرفع الحظر التسليحي عن ايران هو جزء لا يتجزأ من الاتقاق النووي.

ولفت إلی أنه قد آن الأوان لكي يحمل المجتمع الدولي اميركا مسؤولية تداعيات انسحابها من الاتفاق النووي وتعويض الشعب الإيراني