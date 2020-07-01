إجتماع إفتراضي للمسؤولين الإيرانيين مع لجنة طوكيو الأولمبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن مركز العلاقات العامة للجنة الأولمبية الدولية في لقاء إفتراضي بين "بيمان فخري" رئيس مركز الإشراف والمراقبة على الفرق الوطنية مع "فريد فتاحيان" مسؤول الشؤون الدولية باللجنة الأولمبية، والسيدة "موسوي زاده" مسؤولة التنسيق بين الألعاب الدولية مع السيدة "كاثرين يوني ياما" ممثلة اللجنة الأولمبية في "طوكيو"، حيث تمت مناقشة وتبادل وجهات النظر حول وجود قافلة رياضية لنقل المشاركين في هذه الألعاب، ومناقشة مواضيع مثل دخول وخروج المتسابقين وتعيين الطاقم الطبي.

وأكّدت اللجنة المنظمة في هذا الإجتماع مرة أخرى على إقامة ألعاب 2020 في ظروف آمنة وصحية في الموعد المحدد.

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