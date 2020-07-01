قاليباف يؤكد رفض ايران صفقة القرن وخطة الضم الصهيونية

ونوه قاليباف خلال الاتصال، بالمواقف المساندة للجمهورية الإسلامية الايرانية في المحافل الدولية لصمود الشعب الفلسطيني، وتعزيز قدراته في مواجهة "خطة الضم" والعمل على إفشالها.

كما اعرب عن اعتزازه وسعادته بصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني الذي حقق ولايزال الانتصارات في ساحات المواجهة ضد الاحتلال "الإسرائيلي".

الى ذلك، اكد هنية على وحدة الشعب الفلسطيني في رفض خطة الضم، وتمسكه بحقوقه المشروعة "في أرض فلسطين كل فلسطين وعاصمتها القدس".

وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن "الشعب الفلسطيني مصمم على الاستمرار في نهج الصمود والمقاومة من أجل إفشال الخطة"؛ معربا عن تقريده للجمهورية الإسلامية الايرانية على مواقفها الداعمة للفلسطينيين.