إیران تربح دعوی قضائیة فی ملف الغاز مع ترکمانستان

وورد علی حساب وزارة النفط الایرانیة، الیوم الجمعة، فی موقع تویتر عن المدیر العام لقسم العلاقات العامة فی الوزارة: ان قرار المحکمة بشأن الخلاف حول الغاز مع ترکمانستان لم یتضمن فرض أی غرامة وتعویض عن خسائر ما علی ایران.

ولفت الی ان الاستحقاقات التی اشارت الیها المحکمة کانت قد حددت منذ عام 2009 بل فرضت المحکمة غرامة علی ترکمانستان بشأن کمیة وجودة الغاز والتی سیتم حسابها من مبلغ الاستحقاقات المترتبة علی شرکة الغاز الوطنیة الایرانیة.

ونوه نوری الی ان وزیر النفط بیجن زنغنه علی استعداد لتقدیم ایضاح بهذا الشأن الی لجنة الطاقة البرلمانیة.