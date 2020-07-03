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٠٣‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٥:٥٠ م

إيران تعلن استمرار علاقاتها التجارية مع فنزويلا رغم تهديدات أميركا

إيران تعلن استمرار علاقاتها التجارية مع فنزويلا رغم تهديدات أميركا

قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي إن طهران عازمة على الاستمرار في علاقاتها التجارية مع فنزويلا وتأمين ماتحتاجه مستقبلا وفق ظروف واتفاقات البلدين ولن تترك التهديدات الاميركية أي تأثير.

وقال ربيعي، في تصريح صحفي لوكالة انباء سبوتنيك، إن العلاقات التجارية بين ايران وفنزويلا تحكمها القوانين الدولية وإن سد احتياجاتهما يتم وفق متطلباتهما وظروفهما الخاصة ويحكمها هذا المسار مستقبلاً.

واضاف، إن اسلوب التبادل التجاري ينجز بحسب الاتفاقات التي يوقعها البلدان ورهن بالظروف الجارية وقد تخضع للتعديلات.

وتابع: إنه في حال احتاج الشعب الفنزويلي الى سلع ما وتستطيع الجمهورية الاسلامية الايرانية تأمينها فإنه سيتم الاستجابة لطلباته، مشددا ان التهديدات الاميركية لن تترك تأثيرات على رغبات البلدين في ممارسة النشاطات التجارية الحرة وفق القوانين الدولية. 

رمز الخبر 1905488

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