لن نسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بما يحلوا لها في "ايران"

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف القى كلمة بعد الاستماع الى كلمة ظريف في الجلسة العنية لمجلس الشورى الاسلامي لليوم الثلاثاء، حيث أكد أنه في حال ان تحلى البلاد بالقوة اللازمة يستطيع النجاح وعدم الوقوع تحت طائلة ضغوط الجهة المقابلة، ولم نجبر على التراجع والانصياع.

واكد قاليباف الدور الاساس الذي يمكن ان تلعبه وزارة الخارجية في مجال الاقتصاد واضاف، لقد توقعت على الاقل ان تصبح وزارة الخارجية؛ وزارة الخارجية والتجارة الدولية، لان حربنا اليوم هي حرب اقتصادية.

وتابع: ان ما هو متوقع من وزارة الخارجية ايضا هو إن لم تتمكن من استقطاب المستثمرين الى البلاد، ان تعمل على اعادة اموال الشعب الايراني الموجودة لدى بعض الدول سيما في الظروف الخاصة للعملة الاجنبية اليوم.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي: من المؤكد ان قضية كورونا خلقت مشاكل في تبادلات العملة الاجنبية الا ان الفرصة الان متوفرة كي نتمكن من التعويض عنها ونامل بان تكون وزارة الخارجية اكثر نشاطا مما مضى في المجال الاقتصادي المتعلق بالتعاون الحدودي والتبادل التجاري.

واعرب عن امله بان تتمكن وزارة الخارجية من اداء مسؤوليتها بص

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف أن الجمهورية الاسلامية والسلطة التشريعية لا تسمح ابدا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس محافظيها القيام بما يحلوا لهم دون حدود، والسعي وراء اكمال حلقات التجسس للدول المعادية لإيران.

واضاف، اننا وازاء المطالب الاضافية للوكالة ومجلس الحكام نطلب من وزارة الخارجية والحكومة تنفيذ سياسات خفض التزامات الاتفاق النووي التي تم اتخاذ قرارات بشانها./انتهى/