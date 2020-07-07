قتيلين وثلاثة جرحى جراء وقوع إنفجار جنوب العاصمة "طهران"

وقال "أمين بابائي" حاكم قضاء "كهريزك" الواقع على المشارف الجنوبية للعاصمة الإيرانية "طهران" في تصريحٍ صحفيٍ له: "إن سبب الإنفجار الذي أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين هو الإهمال في ملء كبسولات الأوكسجين في منطقة باقر شهر".

وأضاف بابائي: "إن الإنفجار وقع في الساعة الـ 3:20 من فجر اليوم الثلاثاء في شارع باقر شهر، حيث تدخّلت فرقة الإطفاء بسرعة وتم إحتواء الحريق"، مبيّنا أنه بجانب هذا المبنى يوجد مجمّع "سباهان برش" الذي تدمّرت جدرانه.

جدير بالذكر أنه خلال الايام الأخيرة وقعت ثلاثة انفجارات في ايران الأول في السبت الماضي في محطة "مدحج زرغان" للغاز بمدينة الأهواز جنوب غرب إيران، وسبقه إنفجار وحريق في المركز الطبي "سينا أطهر" حيث أدى إلى مصرع 19 شخص وإصابة 14 آخرين، وتلاه إنفجار في مبنى تابع لمحطّة "نطنز" النووية".

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