انفجار يستهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير

وذكر شهود عيان لسكاي نيوز عربية، أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور حافلة سياحية قرب المتحف المصري الجديد في الجيزة.

وقالت مصادر أمنية لـ"سكاي نيوز عربية"، إن 17 شخصا أصيبوا في التفجير، لافتة إلى أنهم 10 مصريين و7 من جنوب أفريقيا.

وأفادت مصادر أمنية مصرية، بأن الحادث الذي وقع في منطقة الرماية بمحافظة الجيزة ناجم عن انفجار جسم غريب، أدى إلى تهشم زجاج حافلة يستقلها نحو 25 شخصا من جنوب أفريقيا، وسيارة خاصة يستقلها 4 مصريين.

ويقع المتحف المصري الجديد، الذي تسعى القاهرة إلى افتتاحه العام المقبل 2020، في محيط منطقة الأهرامات.

وفي ديسمبر 2018، وقع انفجار استهدف حافلة سياحية في منطقة الهرم، مما أدى إلى مقتل 3 سياح من فيتنام ومرشد مصري، وإصابة 12 شخصا آخرين.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية حينها أن الانفجار ناجم عن عبوة بدائية الصنع.

المتحف آمن

من جانبه، أكد المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، اللواء عاطف مفتاح، أن المتحف "آمن"، و لم تتأثر مبانيه أو أسواره بالانفجار.

ويبعد موقع الانفجار عن أول سور للمتحف مسافة 50 مترا، كما يبعد عن مبنى المتحف بأكثر من 400 متر.