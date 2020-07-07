تسجيل 200 حالة وفاة جديدة جراء كورونا بإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الثلاثاء، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 637 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 245 الاف و 688 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 200 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 11 الاف و931 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 207 الف شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و270 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليون 846 الف و793 فحص كورونا في مختبرات البلاد.