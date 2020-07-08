إرتفاع غير مسبوق لضحايا كورونا / جهانغيري يؤكد ضرورة الاستفادة من موقع ايران بمجال "ترانزيت"

تخت روانجي يطالب غوتريش بالكشف عن مصير الدبلوماسيين الايرانيين المختطفين بلبنان

ابرق مندوب الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الدائم في الامم المتحدة رسالة الى الامین العام للمنظمة، دعا فیها للمساعدة في تشکیل لجنة تقصي حقائق للکشف عن مصیر الدبلوماسیین الایرانيين المختطفين في لبنان.

ولفت مندوب ايران الى تعاون الحكومة اللبنانية في هذا المجال، منوها الى انها كانت قد طلبت الدعم بصورة رسمية من الامين العام للامم المتحدة للمساعدة في الكشف عن مصير الدبلوماسيين الايرانيين المختطفين في لبنان.

يجب ألّا نفوّت الفرصة في موقع إيران الاستثنائي بمجال "ترانزيت"

قال النائب الاول للرئيس الايراني إسحاق جهانغيري أن الصادرات غير النفطية تشكل اهم اولويات البلاد من أجل توفير العملة ورفع مستوى الانتاج وخلق فرص العمل، ويجب ألّا نفوت الفرصة في موقع ايران الإستثنائي في مجال "ترانزيت".

وأشار جهانغيري إلى أن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقال: يجب أن ندافع بشجاعة عن تطوير علاقات بلدنا الاستراتيجية مع بكين، ويمكن لوزارة الخارجية العمل على هذه المذكرة في مجموعة متنوعة من المجالات من الطاقة إلى التكنولوجيا.

وأكد جهانغيري خلال حديثه على ضرورة تعليق العلاقات مع الهند.

تسجيل 200 حالة وفاة جديدة جراء كورونا بإيران

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 11 الاف و931 شخصا، بعد تسجيل 200 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و637 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 245 الاف و 688 حالة في البلاد.