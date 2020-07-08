  1. إيران
٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٥:٥٩ م

الأركان الايرانية: سنقوي أنظمة الدفاع الجوي السورية

الأركان الايرانية: سنقوي أنظمة الدفاع الجوي السورية

أعلن رئيس أركان الجيش ال​ايران​ي ​اللواء​ محمد باقري ان ايران ستقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوي السورية في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين.

جاء ذلك خلال ​مؤتمر صحفي​ عقد في مقر ​القيادة​ العامة للجيش و​القوات​ المسلّحة السورية عقب التوقيع على اتفاقية شاملة للتعاون العسكري والامني.

وقال إن "الاتفاقية الموقعة تعزز إرادتنا وتصميمنا على التعاون المشترك في مواجهة الضغوط الأميركية، مؤكّداً أن بلاده ستقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوية السورية في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين.

وعن الوجود العسكري ل​تركيا​ في ​سوريا​، اعتبر باقري أن "تركيا متأخرة قليلاً في تنفيذ التزامها بتفاهمات استانة لإخراج ​الجماعات الإرهابية​ من سوريا"، مشيراً إلى أن على تركيا أن تدرك أن حل أي من مشاكلها الأمنية هو عبر التفاوض والتفاهم مع الجانب السوري، ولا يكون عبر التواجد في ​الاراضي السورية​./انتهى/

رمز الخبر 1905631

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