الرئيس الايراني يدشن 5 مشاريع صناعية ومعدنية ضخمة

وأفادت وكالة مهر للانباء أن الرئيس الإيراني "حسن روحاني" دشن اليوم الخميس 5 مشاريع صناعية ومعدنية ضخمة عبر تقنية "الفيديو كنفرانس."

وياتي ذلك في اطار الاسبوع الخامس للحملة الوطنية "الانتاج، استمرار الامل"، حيث دشن روحاني عبر تقنية الفيديو كونفرانس عدة مشاريع بمحافظات "سيستان وبلوجستان"(جنوب شرق) و"فارس" (جنوب) و"اصفهان" (وسط) باستثمارات تبلغ أكثر من 58 تريليونا و 800 مليار ريال (الدولار رسميا يعادل 42000 ريال).

أحد هذه المشاريع هو تطوير شركة "غسترش بافت بلوج" للنسيج في مدينة ايرانشهر بمحافظة سيستان وبلوجستان، حيث تعد عملية تطوير وتحديث هذه الشركة التي من كبريات مصانع النسيج في البلاد كانت قد انطلقت قبل 5 اعوام وأن مرحلتها الاولى جاهزة للافتتاح.

كما يشمل الافتتاح وحدة انتاج الحديد الاسفنجي في مجمع "باسارغاد" لصهر الحديد في محافظة فارس بطاقة انتاجية تبلغ مليونا و 800 الف طن، ما من شانه زيادة الطاقة الانتاجية من الحديد الاسفنجي في البلاد بنسبة 5 بالمائة، فضلا عن مشروع انتاج الحديد المكور بطاقة انتاج 3 ملايين و 500 الف طن.

وأيضا مشروع "شهدينة آران هشت بهشت" في مدينتي "شاهين شهر" و"ميمة" بمحافظة اصفهان بطاقة انتاجية تبلغ 95 الف طن من الغلوكوز والغلوتين والنشأ، والذي من شانه زيادة طاقة انتاج ايران بنسبة 8.7 بالمائة.

وإلى جانب هذه المشاريع هنالك مشروع تطوير شركة "آرمان غستر نوين" في كنارك في محافظة سيستان وبلوجستان بطاقة انتاج 8 آلاف طن من مختلف انواع العلب المعدنية للمعلبات، فضلا عن المرحلة الاولى لتحديث مجمع "مكران" للمستودعات في جابهار في هذه المحافظة ايضا بطاقة استيعابية تبلغ 180 الف طن من السلع الاساسية.

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