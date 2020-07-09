طاقة انتاج الصلب تضاعفت خلال السنوات السبع الأخيرة

وأوضح الرئيس حسن روحاني في مراسم تدشين مشاريع صناعية ومعدنية في عدة محافظات ايرانية اليوم الخميس، بأن البتروكيماويات سجلت نموا 7 بالمئة والسيارات 8.5 بالمئة والاطارات 31 بالمئة وسبائك الالومنيوم 32 بالمئة والاسمنت 10.5 بالمئة والصلب الخام 5.5 بالمئة فضلا عن 12 مجالا صناعيا آخر في الشهور الثلاثة المذكورة.

وأشار الى أن انتاج الصلب والحديد الاسفنجي وكريات الصلب في ايران تضاعف في السنوات السبع الماضية ( منذ 2013).

وبيّن روحاني أنه وزارة الصناعة والتجارة والمعادن تعهدت بتدشين 200 مشروع ضخم في مجال الصناعة والتعدين بقيمة 1700 تريليون ريال(رسميا الدولار= 42 الف ريال) في السنة المالية الجارية حتى 20 مارس/آذار 2021، حيث ستيم افتتاحها تدريجيا بعد اسابيع.

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