الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" يدلي بسلسلة تغريدات نارية في هذه الناسبة

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن الصفحة الرسمية لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن الناطق العسكري باسم السرايا "أبو حمزة" كتب سلسلة تغريدات على صفحته الخاصة في "تويتر" وذلك بمناسبة ذكرى معركة "البنيان المرصوص" التيي وقعت بتاريخ 8 يوليو/تموز لـ2014م واستمرت 51يوم.

إليكم ما كتب أبو حمزة:

_ تمر علينا ذكرى معركة البنيان المرصوص البطولية والتي جسدت خلالها سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية المعنى الحقيقي للوحدة الميدانية والتضحية والقتال دفاعًا عن الأرض والإنسان.

_ لقد قمنا في معركة البنيان المرصوص وعلى مدار واحد وخمسين يوماً بقصف غلاف غزة والمدن المحتلة الكبرى حتى وصلت نيراننا إلى مدينة نتانيا المحتلة..اليوم وبعد 6 سنوات أصبح شعاعنا يصل كل فلسطين المحتلة بمرافقها ومنشآتها الحساسة بفضل الله.

_ نوجه التحية إلى أبناء شعبنا الصامد الصابر في مناطق المواجهة كافة، والذي تعرض للقهر والتنكيل وما زال يدفع الضريبة معنا ويمدنا بالعزم والقوة على مواصلة طريق التحرير.

_تأتي ذكرى معركة البنيان المرصوص تزامنًا مع ما يسمى قرار الضم الاستعماري الصهيوني وعليه فإننا نتابع عن قرب كل المجريات على الأرض ونؤكد أننا حاضرون بكل ما أوتينا من قوة حماية لأرضنا وشرفنا.

_نؤكد مرة أخرى على فشل العدو بتحقيق أهدافه رغم الحرب الخفية والعلنية ضد المقاومة في قطاع غزة، وأننا اليوم أكثر عدةً وعتادًا وحضورًا في الميدان كما عَهدنا أبناء شعبنا وأمتنا على الدوام.

_ إننا مدينون بكل الفضل لتضحيات أسرانا وجرحانا ولدماء الشهداء من أبناء شعبنا وقادتنا ومجاهدينا التي سالت وما زالت معبدةً الطريق نحو القدس حتى تحريرها من دنس العدو الصهيوني بإذن الله.