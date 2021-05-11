ردنا على استهداف المدنيين واغتيال مجاهدينا سيكون قاسياً ومؤلماً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أكد أن رد المقاومة على استهداف المدنيين واغتيال مجاهدينا ومجاهدي المقاومة سيكون رداً قاسياً ومؤلماً وعلى العدو أن ينتظرنا في كل حين.

وقال أبو حمزة خلال تغريدة له على حسابه عبر تويتر اليوم الثلاثاء:" أبو حمزة: "نؤكد على استمرار المعركة وعلى استمرار أعراس الشهادة فداءً ووفاءً للقدس والأقصى ولن نتوقف ما دام العدوان قائماً في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل، ففلسطين عندنا كاملة في حدود الجغرافيا والرد".

وأضاف الناطق أبو حمزة: "إننا أمام البسالة منقطعة النظير التي يؤديها مجاهدونا في أرض الميدان وهم من تربوا في كنف حركتنا المجاهدة وعلى يد الشهيد القائد الكبير بهاء أبو العطا، لا يسعنا إلا أن نؤكد أننا على العهد والوعد حتى النصر أو الشهادة"./انتهى/