سرايا القدس تعلن توجيه ضربات صاورخية كبيرة تجاه "تل أبيب" وبئر السبع ومعتصبات "غلاف غزة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت السرايا في بلاغ عسكري :" كرد أولي على جريمة اغتيال القائد الكبير "خالد منصور" وإخوانه الشهداء.. مساحات واسعة من "تل أبيب و مدن المركز " و "غلاف غزة" تحت نيران مقاتلي سرايا القدس".

وأضافت :"ضمن عملية «وحدة الساحات».. سـ 03:15م: سرايا القدس توجه ضربات صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب وقاعدة بلماحيم وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت ومفلاسيم ومفتاحيم وجميع مغتصبات غلاف غزة.

وكان الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، اليوم الأحد، قد صرح بإن ما ظهر من قدراتنا الصاروخية التي أضحت -بفضل الله- اليوم تستنزف عدونا الأحمق، هو جزء يسير مما أعددناه، وإننا نحتفظ بالكثير الكثير مما يؤلم العدو ويسُر أبناء شعبنا وجمهور سرايا القدس والمقاومة الممتد".

وتابع أبو حمزة في قناته في التليجرام:" إننا في سرايا القدس نجدد فخرنا واعتزازنا بكل قطرة دم سالت من أبناء شعبنا المجاهد، الذي يخوض معنا غمار هذه المعركة البطولية -بكل عزة وشرف ووفاء-، رفقة قادة ومجاهدي السرايا الشجعان بالميدان".

وأضاف :" إننا في سرايا القدس بدماء الشهيدين القائدين الكبيرين "تيسير الجعبري" و"خالد منصور" وإخوانهم المجاهدين نزداد صلابة وشموخاً في معركتنا "وحدة الساحات"، التي تؤكد أن القيادة في مقدمة الصفوف والمواجهة، وعليه نعاهد الله ثم أبناء شعبنا وأمتنا بجعل ما يسمى "غلاف غزة" بما يحتوي من مدن ومغتصبات محتلة إلى مكان غير قابل للحياة، وسنذهب إلى مديات أبعد وأبعد -بعون الله وقدرته-.

ودعا المتحدث باسم السرايا كل المقاومين والأحرار من أبناء شعبنا في الضفة والداخل المحتل، إلى الانخراط في هذه الملحمة التي عنوانها "وحدة الساحات"، ولتكن انتفاضة عارمة تؤسس لزوال عدونا وكنسه عن كل فلسطين.

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