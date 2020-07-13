  1. العربية
١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٢ م

القوات اليمنية تنفّذ عملية عسكرية واسعة استهدفت خلالها منشآت حيوية بالسعودية

القوات اليمنية تنفّذ عملية عسكرية واسعة استهدفت خلالها منشآت حيوية بالسعودية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت عدداً من قواعد ومنشآت العدو السعودي العسكرية والحيوية في جيزان ونجران وعسير.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن "المسيرة" أن العملية تأتي ردا على جرائم العدوان وآخرها جريمة حجة، والحصار المستمر وتزامنا مع ذكرى مجزرة تنومة.

وقال العميد سريع: العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية وسكن الطيارين ومنظومات الباتريوت بخميسِ مشيط وأهدافا عسكرية في مطارات أبها وجيزان ونجران.

و كشف المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية عن استهداف منشأة النفط العملاقة بالمنطقة الصناعية في جيزان وكانت الإصابة دقيقة.

و اشار العميد سريع الى ان: العملية نفذت بصواريخ باليستية عالية الدقة لم يعلن عنها بعد، وبعدد كبير من الطائرات المسيرة.

و اضاف سريع: تم استهداف معسكر تداوين بمأرب أثناء اجتماع قادة عسكريين سعوديين مع المرتزقة وأدت العملية إلى مصرع وإصابة العشرات.

العميد سريع اكد ان القوات المسلحة اليمنية مستمرة في الدفاع المشروع عن اليمن العظيم وشعبه العزيز حتى تحقيق الحرية والاستقلال.

و تابع العميد سريع ان: القوات المسلحة لن تتردد في تنفيذ المزيد من الضربات المؤلمة خلال الفترة القادمة حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

رمز الخبر 1905741

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 3 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي