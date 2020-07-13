الصحة الإيرانية تعلن عن تسجيل 203 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الاثنين، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 349 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 259 الاف و 652 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 203 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 13 الاف و32 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 222 الف و539 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و375 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليون 997 الف و967 فحص كورونا في مختبرات البلاد.