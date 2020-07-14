تشكيل لجنة عمل مشتركة بين وزارة الخارجية والبرلمان لتعزيز الصادرات غير النفطية

واوضح ظريف في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء في ختام حضوره اجتماع لجنة الصناعة والمناجم بمجلس الشورى الاسلامي، لقد عقدنا اليوم اجتماعا جيدا استغرق 3 ساعات في لجنة الصناعة تم خلاله طرح قضايا تخصصية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة الخارجية.

وتابع: لقد قدمت خلال الاجتماع عرضا لجهود وزارة الخارجية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وكذلك التحديات التي تواجه هذا المجال وتحدثت حول واجبات وزارة الخارجية ايضا كما تم طرح اسئلة ومقترحات جيدة من قبل اعضاء اللجنة.

وأضاف: ان رئيس لجنة الصناعة والمناجم البرلمانية اقترح خلال الاجتماع تشكيل لجنة عمل بين القسم الاقتصادي بوزارة الخارجية وهذه اللجنة لتمهيد المسارات للصادرات غير النفطية وازالة العقبات التي تعترضها كما ان اللجنة ستساعدنا لسن القوانين اللازمة وتمهيد السبل في هذا المجال.

وفيما يخص بإجتماعه أمس مع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية عبر إجتماع مغلق صرح وزير الخارجية: بانه تم خلال الاجتماع طرح قضايا تخصصية جيدة، معربا عن امله بمواصلة مثل هذه الاجتماعات بين الخارجية والبرلمان.

بدء التفاوض بين ايران والصين على وثيقة التعاون الاستراتيجي المشترك على مدى 25 عام

وفي سياق اخر قال وزير الخارجية بشان وثيقة التعاون بين ايران والصين، ان الصيينيين قدموا قبل اشهر مسودتهم حول وثيقة التعاون للاعوام الـ 25 القادمة على اساس وثيقتنا حيث نتفاوض الان للوصول الى اتفاق نهائي.

وقال: انه خلال اتصالي قبل 10 ايام بوزير الخارجية الصيني عبر الفيديو كونفرانس اطلعتهم على استعدادنا للتفاوض للوصول الى اتفاق نهائي حول الوثيقة.

وتابع: انه حينما يتم التوصل الى اتفاق نهائي حول الوثيقة ستجري المصادقة عليها في المراجع القانونية.

وعلى صعيد اخر اشار ظريف الى الاجراءات التي اتخذها قسم الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية ومندوب ايران الدائم في جنيف والمكتب الاوروبي للامم المتحدة وممثلية ايران في نيويورك ومجلس الامن حول قضية اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني من قبل اميركا واضاف، ان احد هذه الاجراءات هو اطلاع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، والذي كان ثمرتها لله الحمد التقرير الصادر من قبلها الذي يثبت عدم قانونية ما قامت به اميركا.

واضاف، ان الرد الحاد من قبل اميركا على التقرير المذكور يشير الى اي مدى يشعرون بالقلق من هذا التحرك.