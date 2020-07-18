سيتم غداً صباحا اعلان نتائج قرعة السيارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "مجيد باقري" في حفل اليانصيب قام بوضع خطة للبيع المسبق لمدة عام في شركة سايبا، وقال انه حتى الآن قمنا بتسليم 40٪ من السيارات للعملاء مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم".

وتابع: "اليوم سنجري اليانصيب لاختيار 14000 شخص، ولكننا سنقوم بحجز بنسبة 50٪ بحيث إذا لم يتمكن الأشخاص المحددون من تسليم الأموال في غضون 72 ساعة من بعد اليانصيب، فلن تكون هناك حاجة لقرعة أخرى لاختيار أشخاص أخرين".

ووضّح أنه أقول في خطة البيع سيتم تقديم 14000 سيارة، بحيث تشمل 3000 من نوع شاهين و5000 سيارة "كوييك.اس" و6000 سيارة "ساينا".

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