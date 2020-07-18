وزارة الخارجية: ظريف سيرأس وفدا رفيع المستوى في زيارة للعراق غدا الاحد

وأعلنت وزارة الخارجية الايرانية مساء اليوم (السبت) أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف ، سيرأس وفدا رفيع المستوى للقاء المسؤولين العراقيين والتباحث معهم غدا (الأحد).

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية قد قال في وقت سابق عن زيارة ظريف للعراق: "إن زيارة وزير الخارجية الإيراني لبغداد غدا تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتابع أحمد الصحاف "سيتم استكشاف التحديات المشتركة وإمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة من أجل المصلحة المشتركة".

وخلص الصحاف إلى أن ظريف سيلتقي بالرئيس العراقي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونظيره العراقي.

وسیعقد وزير الخارجية الايراني في بغداد مؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي "فؤاد حسن"

كما سيجري ظريف مباحثات مع كل من رئيس المجلس القضائي الاعلى في العراق "فائق الزيدان" وايضا "رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي " فالح الفياض".

وتأتي زيارة ظريف للعراق في الوقت الذي من المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي طهران للمرة الأولى منذ توليه منصب رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء المقبل في جولة تقودة ايضا الى الرياض وواشنطن./انتهى/