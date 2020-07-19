ظريف: علاقاتنا مع العراق لن تتزعزع وهناك اتفاقيات كثيرة سيتم تفعيلها

وقال ظريف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين ان العلاقات الايرانية العراقية عميقة وتاريخية وتعمقت اكثر في الحرب ضد تنظيم داعش، وهذه العلاقات لن تتزعزع وايران تريد عراقا قويا يتمتع بالأمن والسلام الدائم.

واثنى على دور العراق في الخليج والمنطقة، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقات بين ايران والعراق وان تشمل المجالات كافة.

وندد ظريف بعملية اغتيال قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري الايراني، ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس مطلع العام الحالي.

و وصف ظريف عملية الاغتيال بـ"جريمة كبرى ارتكبتها الولايات المتحدة الامريكية"، مردفا بالقول ان تلك العملية عرقلة الجهود الرامية للقضاء على الارهاب.

وبدوره اكد وزير الخارجية العراقي رغبة العراق في تمتين العلاقات الثانئية مع دول الجوار من دون التدخل بالشؤون الداخلية.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي يزور العراق حاليا "نسعى لتجنيب العراق التوترات الإقليمية والدولية وحماية سيادته".

ونوه الى ان العراق يرغب بعلاقات متوزانة مع جميع دول الجوار انطلاقا من المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية

وتابع حسين بالقول "نؤكد على ضرورة إبعاد العراق والمنطقة من التطورات الدولية وحماية السيادة الوطنية للعراق".

ويذكر أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف وصل اليوم الاحد على رأس وفد سياسي الى العاصمة العراقية بغداد، لبحث التحديات المشتركة بين طهران وبغداد وتعزيز العلاقات الثنائية والتاكيد على متانة العلاقة بين البلدين.