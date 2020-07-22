رئيس مجلس الشورى الاسلامي يلتقي برئيس الوزراء العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الكاظمي وصل أمس على رأس وفد سياسي امني اقتصادي رفيع الى طهران، في زيارة رسمية تعتبر أول زيارة خارجية له منذ استلام مهامه وأولى محطات جولته الاقليمية، والتقى مع كبار المسؤولين الايرانيين.

واستقبل قائد الثورة الاسلامية أمس مساءا رئيس الوزراء العراقي، وأجرى الاخير لقائين منفصلين مع كل من الرئيس الايراني حسن روحاني ورئيس المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني.

وجرت خلال هذه اللقاءات محادثات حول سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية وتم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.