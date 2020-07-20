ذوالنور: أمن الشرق الأوسط رهين بالمشاركة الفعالة لدول المنطقة لتوفيره

وجاء هذا التصريح خلال لقاء ذوالنور بالسفيرة الأسترالية في طهران "ليندال جين ساكس".

وقال ذوالنور ان ايران دائما تسعى لتعزيز العلاقات مع استراليا في كافة المجالات، معتبرا أن البرلمانات تعمل دورا مهما لتحقيق هذه الغاية وأن تشكيل مجموعة صداقة برلمانية مشتركة بين ايران واستراليا يمكنها أن تحقق ذلك.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این دیدار از پیوستن استرالیا به ائتلاف آمریکا در منطقه به بهانه امنیت دریانوردی ابراز ناخرسندی کرد و اظهار داشت: امنیت منطقه نه قابل واردات و نا قابل خریداری است، بلکه تأمین امنیت منطقه با نقش آفرینی، تعامل و مشارکت کشورهای منطقه حاصل می‌شود و حضور آمریکا و کشورهای بیگانه و فرامنطقه‌ای به افزایش ناامنی و بی‌ثباتی دامن زده است.

وأبدى رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية عن عدم ارتياح ايران جراء انضمام استراليا الى التحالف الامريكي في المنطقة بذريعة الإبحار، قائلا: أن الامن لا يشترى ولا يستورد، بل يتوفر عن طريق مشاركة دول المنطقة ودورها الفعال والتعاون بينها.

وبدورها اعتبرت السفيرة الاسترالية أن هذا اللقاء قد يشكل فرصة لتعزيز التعاون البرلماني بين ايران واستراليا، وتوجد الكثير من النقاط المشتركة من اجل توطيد وتوسيع العلاقات بين طهران و"كامبرا".

ووصفت جين ساكس أن العلاقات البرلمانية بانها نقطة تحول في العلاقات الثنائية والتعاملات بين البلدين عبر البرلمانين تحظى بأهمية بالغة.