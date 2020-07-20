الإنتخابات البرلمانية في سوريا خطوة إيجابية نحو السلام والاستقرار في هذا البلد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن موسوي اعرب عن سرور ايران جراء نجاح عملية الانتخابات البرلمانية في سوريا، قائلا: أن هذه الانتخابات أجريت على وقع ظروف معاناة الشعب السوري من ظروف اوجدتها الجماعات الارهابية وتواجد القوات الاجنبية والعقوبات الجائرة والاحادية ضد سوريا، تحمل هذا الشعب الكثير من المصاعب.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امیدوار است انتخابات پارلمانی سوریه گامی مثبت در راستای صلح، ثبات و پیشرفت روند گفتگوهای سیاسی سوری-سوری و تسکین آلام مردم این کشور باشد.

واكد أن الجمهورية الاسلامية في ايران تأمل ان تشكل الانتخاباتالبرلمانية في سوريا خطوة ايجابية نحو السلام والاستقرار وتطور المحادثات السياسية بين الاطراف السورية وتسكين الام الشعب السوري.

يتبع ...