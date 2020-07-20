ظريف سيبحث مع نظيره الروسي غداً الملف النووي

وتقلاً عن موقع "sputniknews"قالت "زاخاروفا": "سيعقد لافروف وظريف محادثات في موسكو يوم الثلاثاء".

وأعلن مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية "زامير كابولوف" بدوره أن الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي لطهران سيكون الموضوع الرئيسي خلال مباحثات وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" ونظيره الإيراني "محمد جواد ظريف" في موسكو غدا.

وقال "كابولوف": "الموضوع الرئيس سيكون خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي، في المقام الأول، ثم تأتي بعد ذلك العلاقات الثنائية وسوريا".

/انتهى/