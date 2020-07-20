لجنة نيابية أردنية تُطالب بطرد السفير الصهيوني وسحب السفير الأردني

وقال رئيس اللجنة النائب "يحيى السعود" إن ما يقوم به "الكيان الصهيوني" من خطوات استفزازية بغطاء ودعم أميركي مباشر سيؤدي إلى انفجار المنطقة.

وأشار إلى أن توجهات "الكيان الصهيوني" لضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية، ما هو إلا ترسيخ للاحتلال، ومخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد وقوف لجنة فلسطين، ودعمها لمواقف الدولة الأردنية المشرفة بقيادة الملك "عبد الله الثاني" في رفض خطوات ضم غور الأردن.

ودان "السعود" واللجنة النيابية اعتقال سلطات الاحتلال محافظ القدس، وشطب "غوغل" العالمي اسم "فلسطين" عن موقعه، واصفا هذه الخطوة بالانحياز المطلق لصالح "الكيان الصهيوني" على حساب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وشددت اللجنة على أن خيار المقاومة هو خيار استراتيجي، ولا يمكن التخلي عن دعمه، مثمنة صمود الشعب الفلسطيني في وجه المحتل بالرغم من الممارسات غير الإنسانية أو القانونية، إضافة إلى الحصار الذي يمارسه "الكيان الصهيوني" ضد أبناء قطاع غزة.

ولفت "السعود" إلى أن لجنة فلسطين ستدعو مجلس النواب لحضور اجتماع استثنائي في قاعة المرحوم "عاكف الفايز" لبحث الخطوات التي يسعى الكيان إلى اتخاذها وتطبيقها على أرض الواقع بما فيها قرار الضم.

وأشار إلى أن عدد المؤيدين والداعمين لمبادرة " العودة حقي وقراري" قارب نصف مليون شخص./انتهى/