رئيس مجلس الشورى الاسلامي يوجّه دعوة لنظيره الهندي لزيارة طهران

وقال محمدباقر قالیباف، في تصريح أدلى به خلال استقباله السفير الهندي لدى طهران غدام دارمندرا اليوم الاثنين، إن ايران والهند بلدان فاعلان في آسيا وتربطهما علاقات تاريخية وثقافية عريقة.

وأضاف: إن التعاون بين البلدين ترك تأثيرات ايجابية على الدوام على مختلف الصعد الاقليمية والدولية وعدم الانحياز.

وأعرب عن أمله بتوطيد العلاقات بين ايران والهند أكثر مما مضى، مشددا على عدم السماح لاطراف أخرى بالتأثير على العلاقات العميقة والتاريخية بين البلدين.

وعدّ العلاقات التجارية إحدى المواضيع الهامة بين بلدان العالم والتي تترك تأثيرات كبيرة في المجالات السياسية والثقافية، واصفاً الروابط التجارية بين ايران والهند بأنها تحوز على ماض ثقافي وتاريخي.

ولفت الى ان المرحلة الصعبة ستنقضي فيما ستبقى السجلات تحتفظ بالذكريات الجميلة في العلاقات بمختلف الشؤون السياسية والاقتصادية والاقليمية بين ايران والهند.

وفي ختام اللقاء وجّه رئيس مجلس الشورى الاسلامي الدعوة لنظيره الهندي بزيارة ايران./انتهى/