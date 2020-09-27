الشارع العراقي يؤكّد ثقته في قدرة فصائل المقاومة العراقية بإخراج القوات الأمريكية من العراق

أفادت وكالة مهر للأنباء، ان الشارع العراقي اطلق هاشتاغ " #الخايف_خل_يتكتر " مؤكدين على ضرورة اجلاء القوات الامريكية بشكل كامل من العراق، وأتت ردّة فعل الشارع العراقي رداً على بقاء القوات الامريكية في العراق.