  1. التغریدات
٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٩:٣٨ م

رداً على بقاء القوات الأمريكية في العراق،

الشارع العراقي يؤكّد ثقته في قدرة فصائل المقاومة العراقية بإخراج القوات الأمريكية من العراق

الشارع العراقي يؤكّد ثقته في قدرة فصائل المقاومة العراقية بإخراج القوات الأمريكية من العراق

اطلق الشارع العراقي هاشتاغ " #الخايف_خل_يتكتر " مؤكدين على ضرورة اجلاء القوات الامريكية بشكل كامل من العراق، وواضعين ثقتهم في المقاومة العراقية الجبارة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، ان الشارع العراقي اطلق هاشتاغ " #الخايف_خل_يتكتر " مؤكدين على ضرورة اجلاء القوات الامريكية بشكل كامل من العراق، وأتت ردّة فعل الشارع العراقي رداً على بقاء القوات الامريكية في العراق.

رمز الخبر 1908005

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