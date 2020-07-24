  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٥:٤٧ م

كدخدائي: العمل الإرهابي الأميركي باعتراض الطائرة الايرانية يتطلب ردا بالمثل

كدخدائي: العمل الإرهابي الأميركي باعتراض الطائرة الايرانية يتطلب ردا بالمثل

أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي ، إن العمل الإرهابي الأميركي باعتراض طائرة ايرانية مدنية يتطلب مقاضاة قانونية بالإضافة إلى الإجراءات القانونية الى الرد بالمثل.

وأشار الى اعتراض مقاتلتين اميركيتين لطائرة ركاب تابعة لشركة ماهان اثناء رحلة لها من طهران الى بيروت فوق الاجواء السورية، مساء الخميس، نشر كدخدائي تغرية على صفحته الشخصية في تويتر قال فيها:  في مواجهة الانتهاكات التي ترتكبها الدول ، بالإضافة إلى المقاضاة القانونية ، من الضروري القيام الرد بالمثل، لأن طبيعة الإجراءات القانونية تستغرق وقتًا طويلاً.

واضاف: ان العمل الإرهابي للنظام الأميركي، بالإضافة إلى متابعة المقاضاة القانونية التي أكد عليها المسؤولون الحكوميون، تتطلب أيضا الرد بالمثل./انتهى/

رمز الخبر 1906038

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 3 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي