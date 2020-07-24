كدخدائي: العمل الإرهابي الأميركي باعتراض الطائرة الايرانية يتطلب ردا بالمثل

وأشار الى اعتراض مقاتلتين اميركيتين لطائرة ركاب تابعة لشركة ماهان اثناء رحلة لها من طهران الى بيروت فوق الاجواء السورية، مساء الخميس، نشر كدخدائي تغرية على صفحته الشخصية في تويتر قال فيها: في مواجهة الانتهاكات التي ترتكبها الدول ، بالإضافة إلى المقاضاة القانونية ، من الضروري القيام الرد بالمثل، لأن طبيعة الإجراءات القانونية تستغرق وقتًا طويلاً.

واضاف: ان العمل الإرهابي للنظام الأميركي، بالإضافة إلى متابعة المقاضاة القانونية التي أكد عليها المسؤولون الحكوميون، تتطلب أيضا الرد بالمثل./انتهى/