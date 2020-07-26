  1. إيران
٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٩:٠٣ ص

آخر أخبار ايران في 24 ساعة:

روحاني يؤكد على ضرورة إقامة طقوس محرم ضمن أطر البروتوكولات الصحية / تسجيل 195 وفاة جديدة جراء كورونا

روحاني يؤكد على ضرورة إقامة طقوس محرم ضمن أطر البروتوكولات الصحية / تسجيل 195 وفاة جديدة جراء كورونا

كان من أهم المستجدات التي شهدتها ايران خلال 24 ساعة هو "تأكيد روحاني على ضرورة أقامة طقوس محرم ضمن أطر التعلمات الصحية" واعلان وزارة الصحة عن "وصول عدد ضحايا كورونا الى 15،484 شخصاً بعد تسجيل 195 وفاة جديدة".

الادميرال سياري: جميع معدات الجيش الإيراني مصنوعة في داخل البلاد

جميع معدات الجيش الإيراني مصنوعة في داخل البلاد

أكد مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري أنه اليوم لم يعد يوجد في الجيش ما هو يصنع خارج البلاد ونسبة كبيرة كبيرة من المعدات تصنع داخل البلاد.

واعتبر الاستفادة من المعدات المصنعة في الداخل بانها تعد من عناصر قدرة الردع.

روحاني يؤكد على ضرورة إقامة طقوس "محرم" ضمن أطر البروتوكولات الصحية

روحاني يؤكد على ضرورة إقامة طقوس "محرم" ضمن أطر البروتوكولات الصحية

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني يوم السبت أثناء إجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، على ضرورة احياء ايان عاشوراء واقامة طقوس شهر محرم مع الإلتزام بالبروتوكولات الصحية، داعيا الى تضافر الجهود بين الشعب والعلماء والمؤسسات الدينية لتحقيق الاهداف المنشودة.

واضاف، ان الاحصائيات على مدى الاسبوعين الاخيرين في البلاد تشير الى بدء المنحى التنازلي للموجة الثانية في العديد من محافظات البلاد نظرا لتنفيذ هذه التعلميات المشددة.

عدد ضحايا كورونا يصل الى 15،484 شخصاً بعد تسجيل 195 وفاة جديدة

عدد ضحايا كورونا يصل الى 15،484 شخصاً بعد تسجيل 195 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 15 الاف و484 شخصاً، بعد تسجيل195 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي 316 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 288  الاف و 839 حالة في البلاد.

عبداللهيان: إعتراض المقاتلتين الأمريكيتين لطائرة مدنية يظهر خطورة التواجد الأجنبي في المنطقة

عبداللهيان: تواجد المحتلين في المنطقة يشكل تهديدا للأمن والسلام الدوليين

صرح مدير عام الشؤون الدولية بمجلس الشورى الاسلامي "حسين امير عبداللهيان" بان اعتراض المقاتلتين الاميركيتين للطائرة المدنية الايرانية في الاجواء السورية اثبت مجددا بان تواجد المحتلين في المنطقة يشكل تهديدا للامن والسلام الدوليين.

رمز الخبر 1906067

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