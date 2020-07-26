ايران والبرازيل تبحثان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وبحث قريبي وجونيور في هذا اللقاء الذي عقد بالعاصمة برازيليا، سبل تنمية العلاقات التجارية لاسيما في المجالات الزراعية والبتروكيمياوية والأنشطة المشتركة في قطاع التكنولوجيا في المجالات ذات الصلة.

وشدد السفير قريبي خلال اللقاء على استعداد إيران للحفاظ على العلاقات الاقتصادية وتطويرها وتنوعها مع هذه الولاية لامتلاكها إمكانات اقتصادية كبيرة، واشار الى ضرورة استخدام هذه القدرات لمواجهة جائحة كورونا.

بدوره اشار رئيس ولاية بارانا البرازيلية في هذا اللقاء، الى ان تفشي وباء كورونا كان له تأثير عميق على اقتصاد البرازيل، ومن اجل التعويض عن الاضرار الناجمة عن هذا المرض، فإن أولويته هي خلق المزيد من الوظائف، ولهذا السبب، فإن العمل مع إيران مهم للغاية.

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء وضع التعاون الاقتصادي بين إيران وهذه الولاية الزراعية والصناعية المهمة في البرازيل، وتمت مناقشة الاستثمار المشترك لمتابعة أبحاث التكنولوجيا النانوية من أجل دمج القدرات التكنولوجية للباحثين الإيرانيين بمشاركة شركة الابحاث الزراعية البرازيلية (أمبرابا).

وحضر هذا اللقاء رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البرازيلية الايرانية وعدد من الناشطين الاقتصاديين في البلدين.

تبلع مساحة ولاية بارانا 200 ألف كيلومتر مربع وتعداد سكانها 11 مليون شخص، وهي واحدة من أهم المناطق الصناعية والزراعية في جنوب البرازيل، ولديها تجارب مفيدة للغاية في إنشاء التعاونيات، وبلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وولاية بارانا، نصف مليار دولار عام 2019، بما في ذلك استيراد المنتجات الزراعية من بارانا، وتصدير ايران الأسمدة الكيماوية الى هذه الولاية البرازيلية.