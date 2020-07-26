يمكن لسوريا وإيران تنظيم دعوى قضائية ضد أمريكا لإعتداءها على طائرة الركاب

وقال التميمي:ان الطائرة الايرانية التي تم اعتراضها من الطائرات الاميركية في سماء سوريا يخالف اتفاقية طوكيو لعام 1963 وفق المادة 3 واتفاقية شيكاغو وفق المادة الاولى، التي تقول يطبق قانون علم الطائرة في الاختصاص القضائي.

واضاف ان السيادة تكون لسورية حيث استخدمت اميركا مقاتلاتها في سماء سورية، وهذا مخالف للقانون، وبالتالي فأن ايران بامكانها مقاضاة اميركا وفق الاتفاقيات المذكورة وكذلك الحال بالنسبة لسورية التي تمتلك حق مقاضاة اميركا على انتهاك سيادتها.

وبين ان اتفاقية شيكاغو تشترط في مادتها 27 ان تكون الطائرة مسجلة لدى سلطة الطيران المدني، حيث توجب الاتفاقية على الدول احترام السفارات والطائرات والبواخر والتي تعد جزء من الدول التي تنتمي اليها.

مصدر: المعلومة