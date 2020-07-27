إيران تدعم عملية السلام في أفغانستان القائمة على الحوار بين الأطراف / تسجيل 216 إصابة جديدة بكورونا

ايران والبرازيل تبحثان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

بحث السفير الايراني في البرازيل حسين قريبي مع رئيس ولاية بارانا البرازيلية روتينيو جونيور سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين ايران والبرازيل.

روحاني: مخطط الأعداء في تدمير الإقتصاد الإيراني باء بالفشل

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان مخطط الاعداء بجعل الشعب الايراني في مواجهة مشكلة في توفير السلع الاساسية بات فاشلاً، وتمكنت الحكومة من توفير المواد الاولية اللازمة لإنتاج السلع.

إيران تدعم عملية السلام بأفغانستان القائمة على الحوار بين الأطراف الأفغانية

أكد مبعوث الخارجية الايرانية الخاص بعملية السلام في افغانستان أن ايران تدعم عملية السلام في افغانستان على اساس نتائج الحوار بين الاطراف الافغانية والتي تجرى ضمن السيادة الأفغانية.

تسجيل 216 إصابة جديدة بكورونا والمصابين الجدد 2،333 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 15 الاف و700 شخصاً، بعد تسجيل216 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و333 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.