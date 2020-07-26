تسجيل 216 إصابة جديدة بكورونا والمصابين الجدد 2،333 شخصاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأحد، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و333 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 291 الاف و 172 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 216 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 15 الاف و700 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 253 الف و213 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و695 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليونين و327 الف و850 فحص كورونا في مختبرات البلاد.