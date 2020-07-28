بدء المرحلة الاخيرة من المناورات المشتركة لقوات الحرس الثوري/ رصد المناورة عن طريق قمر "نور" الصناعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الايراني اعلن صباح اليوم الثلاثاء عن بدء المرحلة الاخيرة من مناورة "الرسول الاعظم (ص)-14" بمشاركة القوة البحرية وقوة الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، بشعار "يا على بن ابي طالب(ع)" وتقام في المنطقة العامة لمحافظة "هرمزكان" جنوب ايران، الواقعة في غرب مضيق هرمز والخليج الفارسي بالتجاه اعماق البلاد.

وتتضمن هذه المناورات العمليات الهجومية بالصواريخ والطائرات بدون طيار ضد مواقع العدو الافتراضي، وعمليات إزالة الألغام الهجومية وقطع خطوط الاتصال لسفن العدو الافتراضي، وعمليات تصدي الهيلوكبترات للصواريخ وإطلاق الصواريخ الساحلية الى البحر..

جدير بالذكر ان هذه المناورة سيتم رصدها عن طريق القمر الصناعي "نور"./انتهى/