كورونا في ايران تحطم الرقم القياسي بعد تسجيل 235 حالة وفاة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الثلاثاء، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و667 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 296 الاف و 273 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 235 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 16 الاف و147شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 257 الف و19 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و902 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليونين و353 الف و532 فحص كورونا في مختبرات البلاد.