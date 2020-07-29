الحرس الثوري يطلق صواريخ بالستية من أعماق الارض بشكل مستتر تماماً

وأقيمت اليوم الأربعاء المرحلة الاخيرة من مناورات " النبي الاعظم (ص) – 14" في يومها الثاني والتي ينفذها الحرس الثوري في الخليج الفارسي وغرب مضيق هرمز.

كان أهم انجازات حققه الحرس الثوري في هذه المرحلة من المناورات، هو اطلاق صواريخ بالستية من عمق الارض وبصورة مستترة بالكامل، وهذا الانجاز يمكنه ان يجعل استخبارات العدو في مواجهة تحديات صعبة للغاية.

وفي هذه المرحلة من المناورات قامت قوة الجوفضاء التابعة للحرس، بإستهداف حاملة طائرات بحرية افتراضية وهدم جسر القيادة لها.

وقامت مقاتلات سوخوي – 22 التابعة لحرس الثوري بتدمير اهداف للعدو الافتراضي في جزر "فارور" بواسطة القذائف المجنحة.

وتضمنت هذه المناورات ايضا، تدمير أهداف العدو المصغرة ضمن ظروق صعبة للغاية، بأنواع القنابل الذكية.

وكان من اهم الاجراءات التي نفذت في هذه المناورات هو التدريب على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة بين قوة الجوفضاء والقوة البحرية التابعتين للحرس الثوري، حيث تمكنت القوتان من إجراء عمليات مباغتة ضد العدو، عبر القيادة والسيطرة المشتركة والتجميع بين التكتيكات القتالية.

كما وتضمنت المناورات اطلاق صاروخين ارض-ارض من طراز "هرمز" و"فاتح"، وصاروخ بالستي باتجاه الاهداف المحددة، وايضا اطلاق نار نقطي من قبل السلاح الجوي.

كما تم بنجاح تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة من طراز "شاهد 181"، "مهاجر" و"باور" على أهداف العدو الافتراضي وتدمير المواقع المحددة مسبقا.

وشهد اليوم الثاني للمناورات عمليات صاروخية "سطح-سطح" و"ساحل –بحر" واطلاق نيران مدفعية ثقيلة وكذلك عمليات زرع الالغام الهجومية لقطع خطوط المواصلات المعادية.

كما شهدت المناورات اطلاق نيران مختلف انواع البنادق الرشاشة وقذائف "آر بي جي" والاسلحة الخفيفة من قبل القوات القتالية الجهادية في الخطوط والحصون المحيطة بالجزر، لتستعرض مرة اخرى العزم الراسخ لقاطني الحدود الابطال في الدفاع عن حياض الوطن.

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