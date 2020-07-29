الحرس الثوري يطلق المرحلة الأخيرة من مناورة مشتركة واسعة النطاق / كورونا تسجل رقماً قياسياً جديداً

بدء المرحلة الاخيرة من المناورات المشتركة لقوات الحرس الثوري/ رصد المناورة عن طريق قمر "نور" الصناعي

بدءت المرحلة الاخيرة من مناورة "الرسول الأعظم(ص)- 14" المشتركة بين القوتين البحرية والجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية.

وأقيمت هذه المناورات في المنطقة العامة لمحافظة "هرمزكان" جنوب ايران، الواقعة في غرب مضيق هرمز والخليج الفارسي بالتجاه اعماق البلاد.



الحرس الثوري يطلق صواريخ بالستية بعيدة المدى لضرب الأهداف البحرية خلال مناورة "النبي الاعظم (ص) – 14

وفي سرد مختلف ابعاد هذه المناورة التي أقيمت على اساس الحروب المركبة بمحورية الشبكة وبالتناسب مع المنهجية الهجومية للحرس الثوري وبالاستفادة من الحد الاقصى من القوة والمعدات الالكترونية واللاسلكية والضوئية والمسيرة وغير المسيرة، وضمن ظروف الحرب البيولوجية، قال المتحدث باسم هذه المناورات العميد نيلفروشان: استخدمت في هذه المناورة المنظومات المضادة لصواريخ كروز والصواريخ البالستية، كما استخدمت بعض المعدات والاسلاحة المباغتة، مثل الصواريخ البالستية ذات المدى البعيد، بقابلية ضرب الاهداف البحرية.

كورونا في ايران تحطم الرقم القياسي بعد تسجيل 235 حالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 16 الاف و147 شخصاً، بعد تسجيل235 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و667 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 296 الاف و 273 حالة في البلاد.