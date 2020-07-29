ايران ... عدد الوفيات بكورونا يصل الى 16،343 شخصاً، بعد تسجيل 196 وفاة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأربعاء، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و636 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 298 الاف و 909 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 196 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 16 الاف و343 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 259 الف و116 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني اربعة الاف و27 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليونين و450 الف و862 فحص كورونا في مختبرات البلاد.