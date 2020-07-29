ايران تناقش مع كوريا الجنوبية توسيع التجارة بين البلدين

وسيشارك في الاجتماع، مسؤولون بوزارات الخارجية والصحة والمالية والتجارة، على رأسهم منسق الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية "لي سونغ هو" من الجانب الكوري الجنوبي، وسيشارك فيه رئيس إدارة الغذاء والدواء "محمد رضا شانه ساز" وغيره من مسؤولي وزارتي الصحة والخارجية والبنك المركزي من الجانب الإيراني.

ومن المتوقع أن يطرح الجانب الإيراني أنواع وكميات الأدوية والأجهزة الطبية التي يرغب في استيرادها، ويقدم الجانب الكوري الشركات المهتمة بتصدير تلك الأدوية والأجهزة الطبية خلال الاجتماع.

وقالت الوزارة إنها تأمل في أن يسهم هذا الاجتماع في دعم وتوسيع التجارة الإنسانية بين البلدين.

وقبل إقامة الاجتماع، ستعقد الحكومة الدورة الثانية لاجتماع فرقة عمل الوزارات ذات الصلة لتوسيع التجارة الإنسانية مع إيران.

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