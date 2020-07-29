صمود الشعب اليمني في مواجهة عدوان آل سعود مدعاة للثناء والتقدير

وخلال ترؤسه اجتماع مجلس صيانة الدستور اليوم الأربعاء، بحضور الاعضاء الفقهاء والحقوقيين، أشار جنتي الى الذكرى السنوية للمجزرة التي ارتكبها آل سعود بحق الحجاج الايرانيين في عام 1987، الذين شاركوا في مراسم "البراءة من المشركين"، وقال: من المؤسف ان جرائم آل سعود مازالت مستمرة، مثلما نشهد استمرار العدوان الغاشم لهذا النظام على اليمن وممارسة الضغوط على الشعب اليمني المضطهد، والذي يعاني من اوضاع مؤلمة للغاية.

وأثنى على صمود الشعب اليمني في مواجهة عدوان وجرائم آل سعود المستمرة، معربا عن امله بأن يعيد الله شرهم الى نحورهم ليتنفس اليمن الصعداء وتتحسن اوضاع الشعب.

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