  1. السياسة
٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٧:٥٧ م

آية الله جنتي:

صمود الشعب اليمني في مواجهة عدوان آل سعود مدعاة للثناء والتقدير

صمود الشعب اليمني في مواجهة عدوان آل سعود مدعاة للثناء والتقدير

صرح امين مجلس صيانة الدستور في إيران آية الله "أحمد جنتي"، ان صبر الشعب اليمني ومقاومته في مواجهته عدوان آل سعود، يستحق الثناء والتقدير.

 وخلال ترؤسه اجتماع مجلس صيانة الدستور اليوم الأربعاء، بحضور الاعضاء الفقهاء والحقوقيين، أشار جنتي الى الذكرى السنوية للمجزرة التي ارتكبها آل سعود بحق الحجاج الايرانيين في عام 1987، الذين شاركوا في مراسم "البراءة من المشركين"، وقال: من المؤسف ان جرائم آل سعود مازالت مستمرة، مثلما نشهد استمرار العدوان الغاشم لهذا النظام على اليمن وممارسة الضغوط على الشعب اليمني المضطهد، والذي يعاني من اوضاع مؤلمة للغاية.

وأثنى على صمود الشعب اليمني في مواجهة عدوان وجرائم آل سعود المستمرة، معربا عن امله بأن يعيد الله شرهم الى نحورهم ليتنفس اليمن الصعداء وتتحسن اوضاع الشعب.

/انتهى/

رمز الخبر 1906188

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