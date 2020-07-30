آل سعود، قرنٌ من الفساد والإفساد المُمَنهج في الأرض

وكالة مهر للأنباء، القسم العربي: أخبر الله نبيه الكريم عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم بكل ما كان وكل ما هو كائن إلى قيام الساعة، أي ان الله وضع عباده على الحجة البيضاء حتى لا نضل ولا نحيد، فبعث لعصرنا وزماننا النبي محمد عليه وآله افضل الصلاة واتم التسليم وأرسل معه القرآن الكريم دليلاً ومناراً كي لا نضل الطريق، وجعل الله سنة نبيه وعترته الطاهرة المنزّهة ملاذا ودليلاً لكل تائه نرجع إليهم عند اشتداد الخطب وفساد الزمن وكثرة الشبه، ومما حذرنا به رسولنا الكريم أنه سيطلع "قرن الشيطان" من نجد أي أن هنالك مئة سنة شيطانية سيقودها الشيطان من "نجد" فجاء في الحديث الشريف عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: "اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان". فهل حقاٌ خرج قرن الشيطان؟ وهل يمكننا الجزم أن المقصود في هذا الحديث هم "آل سعود"؟ وهل صدفة تطابق ما حل بالشام واليمن من دمار وخراب _وراؤه آل سعود_ مع ما جاء في الحديث الشريف ؟ تابعوا معنى وتحلّو بالصبر واحكموا بانفسكم.

دور اليهود في بلاد الحجاز وشبه الجزيرة العربية

لا يختلف مسلمان أن الله ربط الفساد والإفساد بالأرض باليهود، والشواهد وفيرة في القرآن والواقع، كمثال ما قاله الله في كتابه الحكيم في سورة الإسراء" وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا" أي أن الله تعالى أخبرنا أنهم سيفسدون في الأرض مرتين وها نحن نعاصر إفسادهم الثاني وعلوّهم وتاثيرهم على القرار السياسي وتحكمهم بالمال ومقدرات الشعوب. فهل لآل سعود علاقة بهم؟، للإجابة على هذا السؤال نترككم مع فقرة من كتاب بعنوان "وقائع اليهود وديانتهم"للكاتب الفيلسوف "قصي السعدي" فجاء في فقرة من الكتاب تحت عنوان دور اليهود في بلاد الحجاز وشبه الجزيرة العربية ما يلي:

أما في بلاد المسلمين وخاصة بلاد الحجاز وشبه الجزيرة العربية , فلا بد عزيزي القارئ أن نذكر , بأن هذه البلاد كانت مليئة باليهود قبل نزول الرسالة المحمدية , وكان عددهم فقط في المدينة وحدها يتجاوز نصف عدد سكانها , كما كان معظم سكان خيبر يهودة , لذلك عندما سنتكلم عن شخصيات يهودية في هذه الفقرة , فذلك لا يعني أن تلك الشخصيات وحدها هي التي قامت بكل تلك الأعمال التي سأوردها , فقد ساند هؤلاء يهود المنطقة كلهم , ولكن عدم سبب ذكر أعدادهم ومن هم , يعود لأن اليهود في تلك البلاد كانوا يتظاهرون باعتناق ديانات غير الديانة اليهودية , وأن أغلبهم مسلمون , وخاصة بعد تطبيق المعاهدة التي وقعوها مع النبي محمد , والتي تنص على أن اليهود سيعتنقون الديانة الإسلامية إذا لم يظهر السيد المسيح بعد خمسمئة عام , لذلك فرض عليهم اعتناق الإسلام , وقد تم ذلك في القرن الثاني عشر ميلادي , فتظاهر أغلبهم بالإسلام , وبدؤوا يحركون خططهم . ولكي نوضح الصورة بشكلها الجلي في تلك البلاد لا بد أن نوضح تاريخ آل سعود ومن هم آل سعود , لذلك سنروي بعض الأحداث التي حدثت في تلك المنطقة , وخير من تكلم عنهم هو الكاتب ناصر السعيد رحمه الله – الذي قتله آل سعود عام / ۱۹۷۶ / م , بعد عملية خطفه من لبنان بطريقة استخباراتية ورمية من الطائرة في البحر وهو موثق اليدين - في كتابه ( تاريخ آل سعود ) فيقول :

سافر سحمي بن هذلول وهو زعيم من زعماء قبيلة من قبائل نجد الحجازية , مع مجموعة من الرجال الشراء المواد الغذائية من العراق , وكان ذلك في النصف الثاني من القرن الخامس عشر , وهناك تعرفوا على تاجر يهودي اسمه مردخاي بن إبراهيم بن موشی , واستطاع الأخير أن يسيطر عليهم بكرمه وجوده , مما دعاهم لاستضافته في أرض الحجاز في نجد , وهناك روجوا له دون أن يشعروا , فاستطاع أن يجند له أعوانأ وخدامة , لأنه تاجر ثري , وكان سكان أهل المنطقة فقراء وجهلة , فتزوج منهم عدة نساء , وصار يسمي أولاده بأسماء عربية , وقد أطلق على نفسه اسم مرخان بن إبراهيم بن موسی , وسمي ابنه مقرن الذي ولد له محمد , ثم ولد لمحمد سعود , وهو اسم شائع في بلاد الحجاز , ثم ولد لسعود ولد وسماه محمد ولقب نفسه الإمام محمد بن سعود , وانتقل إلى القطيف وأسس له منطقة لا تتجاوز الثلاث كيلو مترات مربعة وأطلق عليها اسم الدرعية ( أم الساهك ) حاليا . وقد سعى لدعم مركزه فنصب نفسه ملكة , لكن قبيلة العجمان وبني هاجر وبني خالد أحست ببوادر مخططات يهودية بعد أن اكتشفت أمره فدمرت الدرعية , وكادت تقضي عليه , إلا أنه هرب مع بعض أتباعه إلى المليبيد وغصيبة قرب العارض ,

فاحتضنهم أصحاب الأرض , وكان اسم صاحب الأرض عبد الله بن حجر , ولكن بعد أقل من شهر قتلت ذرية مردخاي سكان الأرض غدرة , وأطلق على اسم المنطقة الدرعية مرة أخرى , ولم تقف ذرية مردخاي عند هذا الحد، بل ساروا للسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد العربية كلها بالغدر والاغتيالات - ومن الشخصيات الهامة التي اغتالها أعوان بني سعود , الشيخ صالح السليمان العبد الله التميمي أثناء ركوعه في صلاة العصر بالمسجد في بلدة الزلفي , وبدؤوا بتقديم الإغراءات من دفع الأموال وشراء المزارع والأراضي والأرقاء وتقديم النساء الجواري لأصحاب الجاه والنفوذ , ولكل من يكتب عن تاريخهم , ويزيف التاريخ قدر الإمكان , ليجعلهم من ذرية النبي العربي , ويجعلهم من نسل عدنان حينا وحينا من نسل قحطان , فكتب الكتاب عنهم وتنافسوا في تزوير تاريخهم ونسب بعض المؤرخين المأجورين تاريخ جد هذه العائلة السعودية مردخاي اليهودي إلى قبيلة " ربيعة " وقبيلة " عنزة " وعشيرة المسالخ " , حتى إن مدير مكتبات المملكة السعودية , المدعو محمد أمين التميمي قد وضع شجرة لآل سعود وآل عبد الوهاب , دمجهما معا في شجرة واحدة , زاعما أنهما من سلالة النبي العربي محمد , وقبض على عمله هذا مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه مصري , عام / 1943/م , من السفير السعودي في القاهرة عبد الله إبراهيم الفضل ، والمعروف أن هذا المؤرخ المزيف هو الذي وضع شجرة الملك فاروق , زاعما أنه من سلالة النبي العربي وأن أصله النبوي جاء من ناحية أمه .

في القرن السابع عشر خرج شخص من تركيا وكان اسمه شالومان قرقوزي وهو من بورصة , وكان يعمل في تجارة البطيخ , وكلمة قرقوزي تعني بالتركية البطيخ , لم تعجبه هذه المهنة فخلع عباءتها ولبس عباءة تجارة الدين والعمامة واللحية والشوارب الحليقة , وهاجر إلى بلاد الشام , واستقر في إحدى ضواحيها لينشر دينه الخاص الذي كلفه به ربه حسب زعمه , لكن أهل بلاد الشام اكتشفوا أمره وأشبعوه ضربة , فهرب إلى مصر لكن ما لبث أن طرده أهلها حين سمعوا أفكاره الإجرامية والإرهابية , كانت المدة الزمنية التي قضاها في بلاد الشام ومصر أربع سنوات , وعندما لم يجد فائدة , غادر إلى نجد واستقر في بلدة العيينة وادعى أنه من سلالة ربيعة وأن والده هاجر إلى المغرب , وأحب هو العودة إلى بلده الأصلي , وفيها أنجب عدة أولاد سمى البكر منهم عبد الوهاب , ثم تزوج عبد الوهاب وأنجب ولده محمد عام /۱۷۰۳ / م , والذي تعرف على آل سعود , وظل يدعو لتوحيد الدين الذي أمره به ربه , إلا أنه طرد من نجد , فسافر إلى العراق , فطرد بالطريقة نفسها , فسافر إلى مصر ثم الشام , وأخيرا عاد إلى العيينة , لكنه اصطدم بحاكمها عثمان بن معمر , فوضعه تحت المراقبة , فسافر إلى الدرعية وهناك التقى بمحمد بن سعود , واتفقا على أن يكون محمد بن سعود أميرة للمؤمنين هو وذريته من بعده أي السلطة السياسية , ومحمد بن عبد الوهاب إمامأ لهم وذريته من بعده أي السلطة الدينية . تلك كانت البداية الثانية.

إنتهت الفقرة التي جاءت في الكتاب ونستحضر لك عزيزي القارئ تعليق الفيلسوف "قصي السعدي" صاحب الكتاب عن هذه الفقرة، جاء في مقابلة أجرتها معه وكالة مهر الإيرانية، فكان رده كالآتي:

"حقيقة في فقرتي هذه لم أضيف شيئاً عما جاء في كتاب (تاريخ آل سعود) للمناضل الراحل ناصر السعيد والذي يوضح فيها أن هاتين الشخصيتين "مردخاي بن ابراهيم بن موسى" و" شالومان قرقوزي" هما من أصل يهودي , فالأولى جاءت من العراق وهي من قبيلة بني قينقاع , والثانية جاءت من تركيا .. واتفق أحفادهما آل سعود وآل عبد الوهاب على أن يتسلم الأول السلطة السياسية ويتسلم الثاني السلطة الدينية ويصنعوا المنطقة كما يحلوا لهم ليستخدموها ضد الإسلام والإنسان والإنسانية . فواهم من يظن أن السلطتين الحاكمتين في المملكة السعودية هما مسلمون .. إنهم ينفذون مخططات الإمبريالية واليهود بحذافيرها . وإذا أردنا أن نُغني جواب هذا السؤال فإنه يحتاج إلى صفحات كثيرة , فما ذكرناه هو مجرد مختصر شديد عن الموضوع الخطير ..فالحقيقة ليس الأقصى في خطر فقط بل مقدسات المسلمين كلها في خطر وعلى الأمة الإسلامية جميعها أن تتحد لتجابه هذا الخطر الذي يحاول القضاء على الوجود الإسلامي."

هل اتضحت الصورة عزيزي القارئ فهنالك توافق كبير مع الحديث النبوي لأن آل سعود استلموا السلطة منذ قرن من الزمان تحديداً، بمباركة ضابط الاستخبارات بمكتب المستعمرات البريطاني المعروف ب"جون فيلبي" والذي كان مقربا من الملك عبدالعزيز وكان مستشاراً بشكل غير رسمي للشؤون الخارجية، فمنذ 100 عام تشكل قرن الشيطان في المنطقة بعد مرورها بعدة مراحل ولكي يتم إبليس مهمته على اكمل وجه لابد له من السلاح الفعال والمجدي في عصرنا الحالي ألا وهو "الإعلام".

الإعلام السعودي ودوره في إهلاك الحرث والنسل

تعتبر الحرب الناعمة من أقوى وأجدى الحروب في عصرنا فهي أقل تكلفة وأكثر فعالية، ولكي تتم قوى الإستكبار العالمي عملها ومخططها على أكمل وجه المتمثل في إفساد الشعوب لابد لها من قنوات وأبواق تروّج للشر وللباطل وتقلب الحقائق وتفسح مجالاً للرويبضات أن تحكي في امر العامة، ولأن أصحاب "قرن الشيطان" يسيرون وفقاً لما يمليه عليهم أربابهم فلا بد لهم من إمبراطورية إعلامية تفسد الشارع المسلم وتسلخه من موروثه التاريخي و الديني والثقافي ليسهل إلتهامه. فمن تلك الأبواق التي لعبت دوراً هاماً في إفساد شبابنا العربي والمسلم هي مجموعة "روتانا" وال" mbc" والتي تعتبران من أهم أذرع آل سعود في تأدية مهمتهم المتمثلة في الإفساد في الأرض. لنتعرف معاً على بعض قنوات هذه المجموعتين:

قنوات روتانا التلفزيونية والفضائية

في سنة 2003، أطلقت روتانا شبكة قنواتها التلفزيونية التي تضمّ خمس قنوات فضائية مجانية هي: روتانا موسيقى، روتانا كليپ، روتانا طرب، روتانا أغاني، روتانا خليجية، هذه القنوات مخصّصة للأغاني العربية الحديثة، الأغاني الكلاسيكية والطربية، والموسيقى الخليجية، وفي سنة 2009 تم تقليص القنوات الموسيقية إلى قناتين روتانا موسيقى وروتانا كليب بالإضافة إلى بث قناة روتانا زمان أغاني قديمة.

روتانا سينما وروتانا زمان

وهي قنوات فضائية غير مشفّرة وتعتبر من القنوات العربية المتخصصة في الأفلام السينمائية والأفلام الكلاسيكية العربية القديمة. في 21 مايو 2011 تم افتتاح قناة روتانا مصرية، و في 2012 تم أفتتاح قتاة روتانا أفلام، روتانا كلاسيك وفي 2017 انطلقت بث قناة روتانا دراما المختصة في عرض المسلسلات العربية والمسلسلات التركية وفي 2020 انطلق بث قناة روتانا كيدز المختصة في عرض المسلسلات والافلام والبرامج العربية للاطفال.

مجموعة ال"mbc"

هي إختصار ل" مركز تلفزيون الشرق الأوسط" و هي شركة تلفزة عربية سعودية يمتلكها رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم، تقوم ببث قنوات تلفزيونية منوعة ترفيهية وغير ترفيهية، مقرها الرئيسي يتواجد حالياً في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة وتحديدًا في مدينة دبي للإعلام

Mbc1

بدأ مركز منارة تلفزيون الشرق الاوسط منذ التسعينات مع بداية بث ال "Mbc" وتعرف الآن باسمها الجديد " Mbc1 " كأول محطة تلفزيونية فضائية مفتوحة يمتلكها القطاع الخاص، تبث على مدار الساعة. وقد بدأ بثها بتاريخ 18 سبتمبر 1991. وقد كان مقرها يقع بمدينة لندن، المملكة المتحدة. وكانت تقدم برامج ترفيهية وإخبارية، أصبح لها مشاهدون كثيرون في جميع أرجاء الوطن العربي. فعرض مؤسس قناة الأمل أن يشتري ال"Mbc" من المملكة المتحدة عام 2017 ونجح في تطويرها وتتميز بعرضها لأشهر أعمال الدراما العربية والتركية وتنفرد بعرض برامج اكتشاف المواهب الغنائية الأجنبية بصورة عربية مثل برنام "Arab idol، محبوب العرب " وبرنامج "The Voice، أحلى صوت "وغيرها.

Mbc2.

في عام 2003 تم إطلاق "Mbc2" والتي كانت ولاتزال متخصصة في عالم السينما والأفلام الأجنبية وخصوصاً الامريكية منها وكان اول فيلم عرضته فيلم "جومانجي"

العربية

في نفس العام وتحديداً في 3 مارس 2003 وتزامنا مع دخول القوات الأمريكية وقبل بضعة أيام على سقوط بغداد (2003)، أطلقت قناة العربية الفضائية وهي محطة إخبارية تعتبر رائدة في هذا المجال ساهم في نجاحها امتحانها الأول بتغطيتها حرب احتلال العراق الذي قدمت فيه أفضل مالديها. وتبث على مدار الساعة. بالإضافة إلى نشرات الأخبار. تعرض البرامج التحليلية واللقاءات مع كبار الشخصيات السياسية وغير السياسية، وكذلك البرامج الوثائقية. ومن ابرز برامجها: "العين الثالثة، مهمه خاصه، صناعة الموت، وبصراحه." وقد ظهرت بعد منافستها قناة الجزيرة الفضائية. يذكر ان العديد من وجوه تلفزيون "BBC" الذي كان يبث سابقا وانقطع لعدة سنوات وعاود العمل، انتقلوا للعمل في قناة العربية إضافة إلى الجزيرة.

العربية الحدث

العربية الحدث هي قناة سعودية عربية اخبارية بدأت البث في عام 2012 في يوم الخميس 12-1-2012 وهي قناة فرعية لـقناة العربية الاخبارية مديرها هو ممدوح المهيني، القناة جائت لتقديم المزيد من التغطية "للثورات العربية" وتغطية ما أسموه ب"الثورة السورية" وتقديم التغطيات الصحفية والحوارات السياسية والأفلام الوثائقية لتقوم قناة "العربية" آنذاك بمتابعة تغطيتها وبرامجها الاعتيادية عوضاً عن المتابعات الطويلة، ويرى متابعون أنها تأتي في سياق المنافسة مع قناة الجزيرة وخاصة بعد نجاح قناة العربية في تغطية الحرب الأهلية السورية وبعض أحداث "الربيع العربي" الأخرى.

نكتفي بهذا القدر من القنوات وما ذكرت إلا غيض من فيض قنواتهم الإفسادية فقد عملوا بشكل متواز إجتماعياً وفكرياً وثقافياً وسياسياً ونشروا في مجتمعنا العربي والإسلامي ثقافات غربية لا تمت لنا بصلة وللاسف أصبح هم شبابنا اليوم كيف يصبحون "أرب أيدل" او كيف يصبحون "ستار اكدمي" بعدما كان الشباب المسلم يحمل هم الامم ويقود العالم أصبح الآن فارغ من كل شيئ حتى من ثقافته وموروثه الديني، وأصبح الشباب المسلم اليوم يسبح بدوامة من الفساد، كلما حاول الخروج منها زادوا له جرعة المخدر الإعلامي وأبدعوا شئ جديد كي يبقى في سباته، فأنا ابن هذا المجتمع العربي الذي ذاق ويلات الفساد التي تبثها القنوات التي ذكرتها وغيرها من قنوات الدجال كما تبث الأفعى سمها في ضحيتها، ولا يخفى على احد الفساد السياسي الذي تسوقه قنواتهم كالعربية والحدث وغيرها، فقد كان لهم الدور الكبيير في تأجيج الصراعات الطائفية والقومية والسياسية وسفك الدماء في سوريا والعراق واليمن وغيرها من البلدان العربية والمسلمة والشواهد كثيرة على ذلك لمن أراد أن يستبين.

فبعد هذا كله عزيزي القارئ هل تبين لك من هم آل سعود وما دورهم في المنطقة؟؟؟

آل سعود في النبوءات

انتشر في الآونة الاخيرة خبر دخول العاهل السعودي إلى المستشفى وأيضاً انتشرت أخبار تفيد بأنه مات وان بن سلمان يتستر على الخبر كي يتسنى له استلام زمام الأمور، وفي هذا المقام نذكر تغريدة المغرد السعودي الشهير "مجتهد" حيث كتب على صفحته: "من أجل تأمين نفسه يفكر فلان بشن حملة اعتقالات جديدة تشمل: عددا من آل سعود، بعض الضباط في الجيش والحرس والأمن، بعض شيوخ القبائل، الفئات الثلاث ممن يرجح أن هواهم مع أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف، قد يقدم على تصفيات، يفكر أيضا في جلب قوات مصرية لحمايته خوفا من تمرد بعض القطاعات".

وكان حساب مستشار ‏الامير محمد بن نايف على تويتر قد أعلن في تغريده له عن وفاة الملك سلمان بقولة :" الإعلان عن وفاة الملك هو في الحقيقة إعلان عن دخول بن سلمان في نفق فيه الكثير من الصعوبات التي قد تنتهي بعدم تنصيبه أو بالإطاحةِ به لاحقاً. هذه التغريدة ليست استشرافاً، وإنما مبنية على معلومات أمتلكها من المؤسسة التي كنت أعمل فيها."

وکتب أيضاً في تغريدة أخرى: "ستضع وفاة الملك سلمان الاسرة المالكة أمام تحدي كبير، يكمن ذلك التحدي في كيفية مواجهة بن سلمان ومن معه من تدمير ما تبقى من الدولة، فإما أن يمنعوه ويحافظوا على الإرث، أو انه سيتمكن من إنهاء الدور التاريخي لآل سعود والبداية بتشكيل عصره الأسود الذي سينتهي بإنتهاء الدولة."

نستخلص مما ذكرناه آنفاً أن مربط الفرس هو وفاة "سلمان" ذلك الخبر الذي ينتظره الجميع فالنبوءات النبوية تبشرنا بان الخير كل الخير سيأتي بعد وفاة خليفة واختلاف ثلاث على الحكم من بعده وحدوث الفراغ السياسي، ومن ثم يخرج موعود الامة ومخلصها الإمام المهدي عليه السلام وعندها الخير كل الخير، ولذا يحظى خبر وفاة العاهل السعودي بأهمية كبيرة فهو نقطة علام وميعاد ينتظره كثير من المؤمنين بقضية الإمام المهدي أرواحنا له الفداء.

وفي هذا المقام نذكر مجموعة من الأحاديث التي جاء فيها ذكر آل سعود؛ كما يرجح كثير من العلماء أن المقصود هم آل سعود، وكما يميل صاحب هذه التغريدات على تويتر الناشط "أبو عمر اليماني" وهو احد أنصار حركة "أنصارالإمام المهدي" عليه السلام التي اشتهرت مؤخراً وأخذت على عاتقها إعداد العدة لبيعة قائم آل محمد عليه السلام ، إليكم ما جاء على صفحته الشخصية في "تويتر":

قال الإمام الباقر عليه السلام "ثم يملك (بنو فلان) فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملكهم واختلف أهل الشـرق وأهل الغرب،نعم وأهل القبلة، ويلقى الناس جهداً شديداً مما يمر بهم من الخوف"

{ وهنالك إجماع ان بنو فلان هم آل سعود والله اعلم}

....

‏عن الامام الصادق علية السلام

"إذا مات عبدالله لم يجتمع الناس بعده على أحد، ولم يتناهَ هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء الله، ويذهب ملك السنين، ويصير ملك الشهور والأيام. فقلت: يطول ذلك؟ قال: كلَّا".

عن جعفر الصادق عليه السلام قال" بينما الناس وقوف بعرفات إذ أتاهم راكب على ناقة ذعلبة يخبرهم بموت خليفة وراكب الذعلبة وما راكب الذعلبة، مختلط جوفها بوضينها يخبرهم بخبر فيقتلونه ثم الغضب عند ذلك يكون عند موته فرج آل محمد صلى الله عليه وآله، وفرج الناس". {والذعبلة لعلها السيارة في يومنا هذا والله اعلم}

....

‏قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير الملك إلى واحد منهم)

{ ومنهم من قال الكنز هو الكعبة ومنهم من قال البترول الموجود في السعودية ومنهم من وصفه بالملك ومنهم من قال انه كنز سيخرج والله أعلم}

....

قَالَ رَسُولُ اللهِ: "يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلاَثَةٌ، كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيفَةٍ، ثُمَّ لاَ يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ

فَقَالَ: فَإِذَا سمعتم به فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْواً عَلَى الثَّلْجِ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ".

{ نفهم من الحديث أن خروج الحجة وبيعته تكون بعد موت الخليفة والإقتتال بين الامراء الثلاثة على الحكم والله أعلم}

....

‏وعن أبي عبد الله قال: "لا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم، فإذا اختلفوا طمع الناس، وتفرقت الكلمة، وخرج السفياني."

يضيف صاحب التغريدة: (حصل الاختلاف بتولي بن سلمان ولاية العهد وازاحة بن نايف ومتعب)

....

جاء في الأثر: "ومات خليفتكم الذي يجمع الأموال، ويستخلف من بعده رجلاً ضعيفاً، فيخلع بعد سنتين، وتحالف الروم والترك، وتظهر الحروب في الأرض."

يضيف: (الذي يجمع الاموال الملك عبدالله، والضعيف سلمان)

‎....

‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "ِذَا مَاتَ الْخَامِسُ مِنْ أَهْلِ [بيت] فَالْهَرْجُ الْهَرْجُ، يَمُوتُ السَّابِعُ، ثُمَّ كَذَلِكَ

حَتَّى يَقُومَ الْمَهْدِيُّ."

يضيف: (السابع هو سلمان)

....

‏قال صلى الله عليه وآله وسلم"يكون اختلاف عند موت خليفة" وعن الإمام الصادق قال: "من يضْمن لي موتَ عبدالله أضمنْ له القائم"."إذا مات عبدالله لم يجتمع الناس بعده على أحد، ولم يتناهَ هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء الله."

....

‏عن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّهُ عنهمَا، قَال"يحجّ النَّاس معًا ويعرِّفون معًا على غير إِمامٍ، فبينما هم نزولٌ بمنى إِذ أَخذهم كالكَلب، فثَارت القبائِل بعضهمْ إِلى بعض فاقتتلوا حتَّى تسيل الْعقبة دمًا."

يضيف: (هل سيكون الحج هذه العام بدون ملك).

إنتهت التغريدات، وإن صح إسقاط الاحاديث على آل سعود يمكننا القول ان لموت سلمان أهمية كبيرة في المنطقة والعالم اجمع ونفهم أيضاً أنه حتى وجود آل سعود في زماننا كان لحكمة إلهية "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين" ونفهم انه هنالك ربط بين هذه الاحاديث وحديث الرسول الذي وصف فيه قرن الشيطان وغيرها من الاحاديث في هذا الباب. فهل ننتظر بالأيام القادمة نبأ موت الملك الضعيف واختلاف الثلاثة اولاد الامراء؟ وهل سنشهد بيعة الإمام المهدي عليه السلام بين الركن والمقام الذي سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملأت ظلماً وجورا في قريب الزمان؟ هل علينا المسارعة في نصرته وبيعته كما قال النبي الأمّي "فبايعوه ولو حبواً على الثلج فإنه خليفة الله المهدي؟" لانعلم جميعها تخمينات واجتهادات والأيام القادمة خير مجيب لجميع الأسئلة، ولكن ما نستطيع الجزم به والتأكد منه ان قرن الشيطان شارف على إتمام ال 100 عام وأن فسادهم وتحديهم لله عز وجل بلغ أوجه، وما إغلاق الكعبة وبيت الله من الطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ بحجة كورونا، وما إتخاذهم المعازف والقينات وشربهم الخمور وتسميتها بغير إسمها وإحضارهم المغنين من كل اسقاع الأرض بما يسمونه "الترفيه"، وما إحضارهم لصنم الحرية وجلسات التصوير الأخيرة في مدائن صالح وغيرها من الأعمال التي استحلوها في الآونة الاخيرة إلا دلائل على علوهم وإفسادهم وتكبرهم ودنو أجلهم.

يا شرفاء الحجاز انتفضوا

ختاماً يمكننا القول أن آل سعود هم من ادوات قرن الشيطان الذي اخبرنا عنه النبي الأمين الذي لا ينطق عن الهوى وأنهم أفسدوا في الأرض قرابة ال100 عام وآن الاوان لان يتغير كل شيئ وليصطلح شان العالم الإسلامي وهذا الصلاح مقرون بصلاح مضغة العالم الإسلامي الا وهي أرض الحجاز، فإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح باقي الجسد وإذا فسدت فسد باقي الجسد وعليه فيحب على قبائل الحجاز الشرفاء النهوض والثورة على الظلام وان يكسروا حاجز الصمت. وهنا أستحضر مقطعاً من محاضرة الشيخ اليماني " محمد عبده الحودلي" أو كما عُرف على مواقع التواصل الإجتماعي ب"حسن التهامي" زعيم حركة "انصار الإمام المهدي" عليه السلام وكبير منظريها، اقتبسته بفضل الله من خطبته الشهيرة "فبأي جرائم آل سعود تكذبان"، الذي كشف فيها كذبهم ودجلهم وخداعهم للعرب والمسلمين على مدى قرن من الزمان، ولبسهم لباس الضأن من اللين على قلوب الذئاب.

حيث قال:

إن جرائم آل سعود لا تعد ولا تحصى ولسنا في مكان إطناب وإسهاب وإنما في مكان إجمال وإيجاز والنبيه يفهم بشاهد مالا يفهم البليد من ألف شاهد، لكن من أعمى أبصارهم ولاء آل سعود فحالهم لن أقتنع ولو أقنعتني، وعنزة ولو طارت، وإني لأعلم أن من يوالون آل سعود ويطبلون لهم إذا سمعوا خطبتي هذه سيقولون كلام حق يراد به باطل ويقولون إنكم تحسدوننا على نعم الله علينا وعلى ما منّ الله به على هذا البلد من البترول وأننا متمسكون بوحدتنا وولاة أمورنا والحمد لله "حنا بأمن وأمان" إلى غير ذلك من الأقوال صدق الله إذ يقول: قلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ويقولون إنكم بذلك تطعنون في دولة التوحيد والسلفية وربما قالوا الحمد لله ولاة أمورنا موحدين وقد سعوا وتشرفوا ببناء الحرمين الشريفين أقول لكم: أجعلتم سقاية الحاج وعمار المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين وإن أعظم جريمة لبني سعود هي تطويع العلماء لإرادتهم وتوجيه فتواهم لتثبيت فسادهم ومسيرة الانفتاح والفساد الأخلاقي وحرب الشعائر الدينية وإعادة البلاد التي خسف الله بها كإعادتهم لمدينة صالح كمدينة سياحية بعد أن ألغى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستبدلها بالهيئة العام للترفيه ثم أتى بالعلماء ليضعوا الفتاوى في تحليل السياحة وزيارة مدائن صالح التي أهلكها الله ووضعت المسارح الغنائية والمراقص والمطاعم والفنادق بل وإقامة المسارح الغنائية بجانب المساجد في وسط الرياض وإمعانا في الفساد أتوا بالمغنيات والراقصات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

يا أهل الحرمين يقول الله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، ويا أهل الحرمين قد اقترب الخسف ببيداء المدينة يا أهل الحرمين اتقوا الله يا عباد الله وخذوا حذركم وخذوا على يد الظالم وانتهوا عما أنتم فيه ولا يستخفنكم فساد هذه الأسرة إلى سخط الله وغضبه فإن جرائمهم في العراق وسوريا واليمن وفي داخل الجزيرة وفي قطر وفي غيرها من العالم شاهدة على أن آلاف الناس في داخل هذه الشعوب يدعون بتعجيل العقوبة عليهم فإياكم ثم إياكم أن يصيبكم العذاب معهم. نعم نعم إنهم الماسونية العربية التي نخرت الخلافة العثمانية الإسلامية وأسقطتها سابقا ودمرت البلدان الإسلامية حاليا إنهم قرن الشيطان الذي ظهر من نجد فلم يبقى لهم من الجرائم إلا أن يكونوا أعوانا للدجال أو أن الدجال يديرهم من خلف الكواليس ليوطد بهم دولته فبأي جرائم آل سعود تكذبان.

فبأي جرائم آل سعود تكذبان يا قبائل الحرمين الأبية وياشعب الجزيرة العربية يا شعب النخوة والإباء والهمة القعصاء والهمة العصماء والعقيدة الغراء يا أهل الشجاعة والبأس والإقدام والجأش يا أهل الإيمان والرسالة يا من نصروا محمدا وجابوا بعزمهم كل المدا يا رجال يا أحرار يا أبطال يا أخيار يا شجعان يا ثوار بعزمكم جاد الجدا عدلا فأطفأ جذوة الجور والظلم يا فرسان الميادين وقواد العرانين من لهذا الظالم وهذه الأسرة الطاغية أين سيوفكم المسلطة وبنادقكم المشحونة ورصاصكم الحارق الخارق هبوا هبة رجل واحد وثورا كالأسد ثورة إسلامية حتى تعدلوا ما اعوج من الأمر وتسووا ما مال من الدين يا أهل شمر الجهاجهة ويا أهل الصريف والدائرة ما كانت سيوفكم وبنادقكم يوما حائرة الثأر الثأر والنصرة النصرة هاهو أمير منكم يقتل وأمير يؤسر وشيخ يقتل وشيخ يؤسر أين الأمير طلال بن رشيد لقد قتله بنو سعود وأين ابنه الأمير نواف ابن طلال الرشيد لقد سلمته الكويت لبني سعود فلم يعلم ماهو مصيره وأين الشيخ عبد العزيز الطريفي لقد سجن هاهم يقتلون رجالكم ويستحيون نساءكم فما بالكم لا تبالون ولا على أبنائكم تغارون ولا لكباركم تثأرون قوموا وهبوا هبة رجل واحد وثوروا واشنقوا آخر ملك من آل سعود بأمعاء آخر مفت من علماء السوء وانتصروا لله ولرسوله وللأمة للضعيفة المسكينة المغلوب على أمرها سودوا بالحق ولا تحيدوا وامضوا لأمر الله فالله غالب على أمره ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون إنكم بأمر الله منصورون منصورون منصورون سيهزمون سيهزمون سيهزمون سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ألا إن بيعة الركن والمقام قد حضرت والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون تقدموا تقدموا تقدموا وخوضوا غمار الموت ولا ترهبوا مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي خوضوا بحر الموت لا ترهبونه ومن لا يخاف الموت لا شيء يرهب، استيقظوا من الثبات العميق وثوروا وتوقدوا كالحريق دقوا حصون الظلم والبغي دكي يا جبال نحن في القمم اصنعي الرجال أيقظي الهمم ضحوا من أجل الحق فالحق ثقيل مرير وأبطلوا الباطل فالباطل خفيف وبير إنما ثقلت موازين أقوام لأنهم ضحوا من أجل الحق وإنما خفت موازين آخرين لأنهم لم يضحوا لإزالة الباطل احملوا الحق تحمدوا وامضوا لنصرة الحق ولا تخذلوا لم يمت أحد في غير موعد ولم يزد أحد في المورد عمرك ما قدر لك لا ما بدا لك ثوروا على الباطل واقذفوه وارجموه واضحدوه اقذفوه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ثوروا على المستكبر واسحقوه ماهي إلا فزعة واحدة فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا ولن تنفعهم فئتهم شيئا ولو كثرت ولا تهديداتهم ولو ازبدوا وأبرقوا وأرعدوا فما ضر الجبال نبح الكلاب قد أرعد من كان قبلهم زنقة زنقة ودار دار وأنتم كالجرذان فساقه الله من حفرة كالجرذ ألا من يحقر الناس يحقر.

يا شمر الأبية ويا مطير العصية ويا العجمان النخية ويا الرولة الدمية ويا العتبان القوية ويا شهر العلية ويا شهران الوكية وياهواذن السرية ويا حرب الحمية ويا غامد العدية زهران الكمية يا أهل الحواضر والبوادي ويا فرسان النواد يا الأسد العوادي ويا شجعان الغوادي ياحماة الدار بالبنادق والسنان قامت الدنيا وقعدت ومازلتم رقود ألا فقوموا واستيقظوا الفزعة الفزعة والنزعة الوزعة ثوروا كالبراكين تشعل فما براكين إلا قلوبكم ولا جبال إلا جباهكم ولا عزم إلا عزمكم أيسود القرد وأنتم أحياء وتبول الثعالب في الخباء لخناء لعناء شعواء فلا يلقى منكم جهجهة ولا هجا ولا التناد يوم الندا ألا قد ناداكم المنادي فأجيبوا وعن النزال لا لا تغيبوا وارفضوا كل عيش مريب مهين مشيب رغيد تحرروا من الخنوع ومن الرواتب والهلوع فما استعبدكم بن سعود إلا بالريال وشرهة المال وحب الدنيا والعيال سلامي على حر نفسه أبية أبى الضيم ولم يرضى بالدنية يا رجال يا رجال يا رجال الله ثوروا وصولوا على الباغي وجولوا على ابن سعود المعادي في كل شعب وواد في كل حي وشارع ونادي ثوروا واسقطوه ومن الدولة فابعدوه ثوروا واصبروا وصابروا ورابطوا فإنما النصر صبر ساعة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. /انتهى/

/خضر/