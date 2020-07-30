مناورات الحرس الثوري في الخليج الفارسي ومضيق هرمز تنتهي بنجاح

واعلنت العلاقات العامة العامة للحرس الثوري عن انتهاء مناورات "الرسول الاعظم (ص)" الـ 14 المشتركة بنجاح بتحقيقها جميع الاهداف المرسومة لها مسبقا وقالت، ان هذه المناورات التي جرت بمشاركة القوة البحرية والقوة الجوفضائية للحرس الثوري في منطقة هرمزكان والخليج الفارسي وغرب مضيق هرمز انتهت بنجاح مع تحقيق جميع السيناريوهات والتمرينات التركيبية العملانية في مجالات البر والبحر والجو والفضاء.

واوضحت بانه تم خلال المناورات تنفيذ تمرينات عملانية معقدة ومتنوعة تمثلت في اطلاق الصواريخ الباليستية من اعماق الارض وتدمير منظومات العدو الرادارية واطلاق صواريخ "ساحل-بحر" لتدمير القطع البحرية المعادية وتمرين هجمات الطائرات المسيرة على جسر القيادة لحاملات الطائرات المعادية وتمرين السيطرة على القطع البحرية المعادية بتنفيذ عميات الانزال الجوي واستخدام صواريخ "سطح –سطح" و"ساحل –بحر".

واعتبر البيان رسالة المناورات للدول الصديقة والجارة بانها تمثلت بالمحبة والسلام والصداقة المترافقة مع الاقتدار والصلابة الثورية والامن الجماعي لدول منطقة الخليج الفارسي، ورسالتها لدول الاستكبار والاعداء هي الجهوزية واليقظة والصمود من قبل الشعب الايراني والقوات المسلحة والمدافعة عن الثورة والوطن الاسلامي.

واكد البيان بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم ولن تكون البادئة باي حرب لكنها في استراتيجيتها الدفاعية تصون استقلال البلاد ووحدة اراضيها وسيادتها ومصالحها الوطنية وترد ردا قاصما وحازما على اي عدوان.

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